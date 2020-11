LOSC : Grosse surprise sur la pelouse du Stade brestois

Publié le 08 novembre 2020 à 17:06

C’est la surprise de la 10e journée de Ligue 1. En déplacement sur la pelouse du Stade brestois, le LOSC a été battu (3-2) ce dimanche après midi.

Le LOSC tombe face au Stade brestois

Le LOSC a enchaîné 12 matchs sans défaite, dont 3 en Ligue Europa et 9 en championnat. La 10e journée de Ligue 1 lui aura été fatale en Bretagne. Auréolés de leur brillante victoire face au Milan AC (0-3) à San Siro, c’est avec le statut de grands favoris que les Dogues ont débarqué dimanche sur la pelouse du Stade brestois. Pourtant, ce sont les joueurs locaux qui se sont montrés les plus incisifs en marquant trois buts, dont un doublé de Ronael Pierre-Gabriel (15’ et 19’) et une réalisation d’Irvin Cardona (42’), le tout avant la pause.

Cependant, dans le temps additionnel de la première partie de jeu, un penalty a été accordé aux Lillois après une faute de Paul Lasne sur Jose Fonte. Ce but a permis au LOSC de réduire le score grâce à Burak Yilmaz (45e+3). Requinqués par ce but inespéré et par les trois changements opérés par Christophe Galtier, les Dogues se sont montrés plus dangereux en seconde partie de jeu et ont été récompensés par le second but, toujours grâce à Burak Yilmaz (57’). Malgré la montée en puissance des Lillois et le puissant tir de l’inévitable Burak Yilmaz qui s’est écrasé sur le montant droit des buts de Gautier Larsonneur (90e), le LOSC n’est pas parvenu à rétablir la parité au score. C’est bien le Stade brestois qui prend les trois points de la victoire.

Quelles leçons à tirer de la défaite de Lille OSC ?

Avec cette défaite inattendue du LOSC, il n’y a plus d’équipe invaincue en Ligue 1 cette saison. Que les Dogues soient tombés face au Stade brestois, qui restait sur trois défaites de rang, est la preuve qu’aucune formation n’est à l’abri d’une mauvaise surprise en Ligue 1. Les joueurs de Christophe Galtier n’avaient pas fini de savourer leur exploit à San Siro qu’ils sont ramenés sur terre par les Bretons. Malgré tout, sur le plan comptable, Lille OSC reste 2e de Ligue 1, derrière le PSG. Le Stade brestois grimpe provisoirement à la 13e place du classement. Ce rang permet aux hommes d’Olivier Dall’Oglio de se démarquer de la zone rouge...













Par JOËL