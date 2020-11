FC Nantes : Gourcuff livre le secret du succès contre Lorient

Publié le 09 novembre 2020 à 00:00

Dimanche, le FC Nantes s’est imposé (0-2) sur la pelouse du FC Lorient. Christian Gourcuff s’est livré sur la victoire des Canaris contre son ancien club.

Le FC Nantes renoue avec la victoire contre Lorient

Le FC Nantes s’est remis de sa défaite contre le PSG (0-3) lors de la dernière journée. En déplacement sur la pelouse du FC Lorient dimanche, le FC Nantes s’est imposé (0-2) contre le club Morbihan. Kader Bamba (80e) et Ludovic Blas (83e) ont offert la victoire aux Canaris. Grâce à cette performance, Nantes remonte à la 14e place de Ligue 1. Vaincu à domicile, le promu lorientais descend à la 17e place du classement. Les Merlus comptent le même nombre de points (8) que le Nîmes Olympique, barragiste. Après le match, Christian Gourcuff a dévoilé son discours à la mi-temps contre Lorient. Un speech qui a changé la donne vu que les deux équipes étaient à égalité à la pause.

Les clés du succès à Lorient selon Gourcuff

Le coach du FC Nantes assure qu’il n’a pas eu besoin de « gueuler » sur ses poulains durant la mi-temps. Le technicien s’est contenté de dresser le bilan au terme d’un premier acte qui a manqué de « rythme » et de « dynamisme ». Christian Gourcuff est ravi du visage radical affiché par ses hommes au retour des vestiaires. « Après la pause, on avait les choses en mains, on tenait le jeu, on avait le ballon et on jouait chez eux. Ça s’est accéléré au fil des minutes et on a su faire des différences. On va se contenter de ça car c’était un match important », a indiqué l’entraîneur nantais à Ouest France. Le FCN va tenter de poursuivre sa remontée au classement contre le FC Metz lors de la prochaine journée. Lorient jouera gros en déplacement sur la pelouse du LOSC.













Par Ange A.