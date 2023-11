Avant le match de Ligue Europa contre le Panathinaïkos, le coach du Stade Rennais, Bruno Genesio, a fait un important aveu sur sa situation personnelle.

Mercato Stade Rennais : Bruno Genesio n’a aucune pression sur lui

Après une série de six matches toutes compétitions confondues sans la moindre victoire, le Stade Rennais accueille ce jeudi soir le Panathinaïkos dans le cadre de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue Europa. Malgré les rumeurs sur sa situation, notamment un éventuel licenciement en cas d’échec face aux Grecs, Bruno Genesio a clairement assuré qu’il n’était guère préoccupé par son sort.

« J’ai zéro pression, j'ai juste envie de gagner les deux matchs pour qu’on soit idéalement placés pour la qualification puis retrouver en Championnat une dynamique qui nous fuit. C'est la seule chose qui m'anime, mais sans pression, car elle n'est jamais très bonne conseillère. Je suis lucide, mais je n'ai pas de pression », a déclaré Bruno Genesio en conférence de presse mercredi. Surtout que le mentor de Ludovic Blas pense pouvoir trouver les solutions afin de remonter la pente.

Genesio : « on a démontré qu'on était capables de surmonter les difficultés »

Fort d'un important recrutement lors du dernier mercato d’été et d'une encourageante quatrième place en Ligue 1 la saison passée, le Stade Rennais nourrissait d’énormes ambitions pour cette année. Mais après onze journées de championnat, le SRFC occupe une décevante 11e place en Ligue 1. Forcément, cela fragilise Bruno Genesio surtout que son équipe réalise également des prestations intermittentes en Ligue Europa. Cependant, le technicien français se sent capable de trouver les solutions pour sortir de cette mauvaise passe.

« Le diagnostic est quasi le même depuis le début de saison, on se crée beaucoup d'occasions qu'on ne convertit pas et sur les 15 buts encaissés en Championnat, environ 50 % ont été donnés à l'adversaire sans qu'il ne fasse rien pour marquer. Donc il faut trouver les solutions, pour l'instant je ne les ai pas trouvées puisque ça se répète. Si je doute d'en trouver ? Non, je n'ai pas de doute, je suis paradoxalement plutôt serein, on a démontré qu'on était capables de surmonter les difficultés par le passé et si certains en doutent, grand bien leur fasse, mais en tout cas, j'ai confiance », a assuré l’ancien entraîneur de l’OL.