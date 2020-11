Stade rennais : Le SRFC peiné par le départ de Raphinha ?

Publié le 09 novembre 2020 à 06:30

Tenté par l’aventure en Angleterre, Raphinha a quitté le Stade rennais cet été. Le SRFC peine à obtenir de bons résultats depuis le départ du Brésilien en Premier League.

Le Stade rennais dans le dur sans Raphinha

Juste un an après sa signature au Stade rennais, Raphinha a jugé bon de passer un cap en rejoignant l’Angleterre. L’ailier de 23 ans a été recruté par Leeds United contre 18 millions d’euros. Si le transfert de Raphinha a renfloué les caisses rennaises, le club breton n’y arrive pas sans son Brésilien. En 7 matchs sans l’ancien du Sporting, le SRFC n’a goûté à la victoire qu’à une reprise pour deux nuls et quatre défaites. L’attaque du club breton n’a également inscrit que 5 buts (dont deux dans le jeu) depuis le départ de Raphinha. En six rencontres avec le Brésilien, le SRFC affichait un meilleur visage avec 14 buts inscrits (dont 4 penaltys). Les hommes de Julien Stéphan étaient surtout invaincus avec quatre victoires et deux nuls.

Des regrets pour Rennes et Raphinha ?

Avec le bilan qu’il affiche, le Stade rennais peut nourrir des regrets suite au transfert de Raphinha à Leeds. Pour le moment, l’aventure anglaise ne se passe pas comme prévu pour le natif de Porto Alegre. Il n’a disputé que 60 minutes en trois rencontres avec son nouveau club. Parti en Angleterre, il devrait se contenter d’un maigre temps de jeu pour sa première année. De quoi nourrir des regrets, surtout qu’il était un titulaire indiscutable en Bretagne.













Par Ange A.