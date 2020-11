PSG Mercato : La surprise de Leonardo, un cadeau à Tuchel ?

Publié le 09 novembre 2020 à 16:00

Après sa victoire contre le Stade Rennais (3-0), le PSG souffle et est ravi de voir arriver la trêve internationale. Les tensions semblent s'apaiser au sein du club parisien, notamment grâce aux bonnes nouvelles concernant la prolongation de contrat de Neymar. Thomas Tuchel, soutenu malgré tout, pourrait voir Leonardo lui faire un cadeau de conciliation au mercato hivernal.

Le mercato du PSG, fixation de bien des discordes

Le mercato estival du PSG est à l'origine de nombreuses dissensions au sein des champions de France. Les cadres du vestiaire avaient même organisé une réunion avec Leonardo à la fin du mercato, pour prier le directeur sportif de renforcer l'effectif pour éviter des déconvenues en Ligue des champions. Thomas Tuchel s'était lui-même publiquement exprimé sur les renforts qu'il n'a jamais reçus, entrainant des tensions entre le Brésilien et le coach allemand. Depuis, la situation est problématique au PSG. Mais la trêve internationale semble avoir calmé les esprits de tout le monde. Tuchel ne devrait pas immédiatement quitter le Paris SG et pourrait aller jusqu'à la fin de son contrat en juin. Neymar, de son côté, semble avoir définitivement accepté l'idée d'une prolongation. Il serait même prêt à faire des efforts pour permettre au club de le mener vers un succès tant convoité en C1.

Un joueur pour signer la paix Leonardo - Tuchel

Afin de définitivement enterrer la hache de guerre, Leonardo pourrait répondre à l'une des longues demandes de Thomas Tuchel. Le technicien allemand avait sonné l'alarme très tôt après la blessure de son latéral gauche Juan Bernat. Victime d'une rupture des ligaments croisés, l'Espagnol va manquer une bonne partie de la saison et les solutions de rechange que sont Layvin Kurzawa et Mitchel Bakker ne conviennent pas à l'entraîneur du PSG. Le directeur sportif se serait donc mis en tête de trouver un latéral gauche aux Parisiens et aurait jeté son dévolu sur Ramy Bensebaini, selon les informations de Don Balon. L'ancien du Stade Rennais, vainqueur de la Coupe de France 2019 contre le PSG, est en pleine bourre au Borussia Mönchengladbach. À tel point que les dirigeants allemands ne sont prêts à faire aucune concession au mercato hivernal et l'affirment : Ramy Bensebaini ne partira pas à moins de 25 millions d'euros. Un joli cadeau de Leonardo à Thomas Tuchel si l'opération se concrétise.













Par Matthieu