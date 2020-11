SCO Angers : Stéphane Moulin tient une éclatante revanche

Publié le 09 novembre 2020 à 18:45

Critiqué pour sa prestation ratée face au Montpellier HSC, Ismaël Traoré s’est rattrapé lors du match qui a opposé le Nîmes Olympique et le SCO Angers. De quoi réjouir Stéphane Moulin qui n'a cessé de croire en son joueur.

SCO Angers : Ismaël Traoré fait honneur à Stéphane Moulin

Moyen lors du match SCO Angers - Montpellier HSC (1-4), Ismaël Traoré avait été critiqué par les observateurs. Ces derniers trouvaient le défenseur central angevin vieillissant du haut de ses 34 ans bien comptés. Cependant, lors du choc Nîmes Olympique - SCO Angers (1-5), l’international ivoirien s’est révolté, n’hésitant pas à participer aux montées offensives de son équipe. Le capitaine angevin a été l’auteur de deux passes décisives qui ont permis à Stéphane Bahoken d’inscrire son premier doublé avec les Scoïstes. De quoi placer Stéphane Moulin dans les meilleures conditions pour répondre aux détracteurs qui avaient tiré une croix sur son joueur pour sa mauvaise prestation face au MHSC. « Et dire qu’il y a encore peu de temps, j’ai entendu, j’ai lu qu’Ismaël Traoré était un joueur vieillissant. Comme peut-on dire cela ? », s’est interrogé l’entraîneur du SCO Angers dans des propos relayés par Ouest-France. Le coach angevin a fait savoir qu’avec Ismaël Traoré, la formation scoïste possède « l’un des meilleurs défenseurs centraux les plus décisifs aux côtés du Brestois Romain Perraud ».

Quel bilan pour le natif de Paris ?

En jambe depuis le début de la saison avec le SCO Angers, Ismaël Traoré a marqué 3 buts et délivré autant de passes décisives. Des statistiques impressionnantes pour un défenseur central. Selon Stéphane Moulin, l’ancien joueur du CS Sedan (2006-2012) « joue parfaitement son rôle de capitaine, il joue parfaitement son rôle de défenseur ». De plus, l’ex-défenseur du Stade brestois (2012-2015) « dépasse ses fonctions en apportant un plus sur le plan offensif ».













Par JOËL