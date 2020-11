PSG : Deschamps renvoie Leonardo dans les cordes pour MBappé

Publié le 09 novembre 2020 à 18:30

Didier Deschamps a convoqué Kylian Mbappé malgré sa blessure, pour les matches de l'équipe de France contre la Finlande, en amical, et au Portugal et face à la Suède en Ligue des Nations. Le choix du sélectionneur des Bleus a fait quelques remous au PSG, qui espérait bien laisser sa star se reposer pendant la trêve internationale.

Deschamps et la polémique naissante du cas Mbappé

Dès qu'il a annoncé sa liste jeudi, Didier Deschamps a surpris tout son monde du côté du PSG. Blessé face au FC Nantes et absent contre le RB Leipzig, Kylian Mbappé ne serait assurément pas de la partie avec l'équipe de France. Les Bleus doivent jouer trois matches, contre la Finlande en amical le 11 novembre, puis au Portugal le 14 et contre la Suède le 17 en Ligue des Nations. Et pourtant, Didier Deschamps a bien sélectionné Kylian Mbappé, provoquant un début de polémique. "Le forfait de Camavinga est acté, ce qui n'est pas le cas de Kylian. Il n'a pas joué mercredi, ce week-end je ne sais pas, mais par rapport à notre échéance contre le Finlande, et surtout contre le Portugal, il n'y a pas de certitudes qu'il ne puisse pas être disponible", avait déclaré jeudi dernier le sélectionneur des Bleus.

Kylian Mbappé n'a pas pu participer à la rencontre de samedi contre le Stade Rennais. Mais Deschamps n'est pas pour autant revenu sur sa décision. "Il n'y a pas de certitudes dans le sens négatif. J'échange avec le joueur. Bien évidemment, les médecins échangent aussi entre eux. S'il est dans la liste, c'est qu'il y a de très fortes possibilités qu'il soit disponible. Pas pour mercredi contre la Finlande, mais samedi contre le Portugal. Bien sûr on va suivre son évolution, mais si tout se passe bien, il devrait être là." Selon le journaliste de RMC, Loïc Tanzi, "Mbappé aurait dit à Deschamps qu'il était capable de venir en sélection pour jouer le match capital face au Portugal." Peut-être également une façon de se donner de l'air en quittant Paris quelque temps, alors que sa prolongation n'avance pas.

Leonardo, pas de traitement de faveur estime Deschamps

Ce lundi, 48 heures avant le match amical de l'équipe de France contre la Finlande, Didier Deschamps est revenu sur la gestion du cas Mbappé avec le PSG : "Ma relation avec Leonardo concernant les joueurs ? J’ai de bonnes relations. Qui dit relations, dit échanges. Je ne suis pas là pour vous dire que j’ai parlé à X, Y ou Z, mais entre personnes respectueuses, nous faisons bien les choses. On a un même objectif : protéger les joueurs. En ce qui me concerne, j’ai de bonnes relations, les choses sont très claires, je n’ai pas de souci. Et je ne pense pas qu’il y en ait de leur côté aussi. Dans le cas de Kylian Mbappé, on aurait pu faire les choses différemment dans l’urgence, mais ce n’est pas parce que c’est le PSG ou un autre que…" Le PSG et Leornado savent à quoi s'en tenir.













Par Matthieu