Bordeaux Mercato : La priorité de Gasset et Roche dévoilée

Publié le 10 novembre 2020 à 15:20

Les Girondins de Bordeaux vont devoir se renforcer cet l’hiver, afin de remonter la pente. C’est ce que Jean-Louis Gasset a annoncé avant la trêve internationale. Les besoins du coach des Bordelais sont même déjà clairement identifiés.

Bordeaux : Gasset veut des renforts cet hiver

Douzième de Ligue 1 avec 12 points, Bordeaux est mal embarqué en ce début de saison. Après la lourde défaite contre l’AS Monaco (4-0), Jean-Louis Gasset avait pesté contre ses joueurs et dirigeants. « Il y a une démotivation, un désamour, il faut vivre avec ça et les joueurs le ressentent », avait-il fait remarquer dans des propos rapportés par Goal. Vu le départ raté des Girondins, leur technicien estime qu’ils ne peuvent plus prétendre à une place qualificative pour une Coupe d’Europe. « Il faut se rendre compte aujourd'hui que Bordeaux va jouer le maintien », a-t-il annoncé.

Pour tenter d’assurer son maintien, Bordeaux doit impérativement se renforcer lors du mercato d’hiver qui ouvre en janvier. Cependant, le club n’a pas les moyens. Dès lors, il étudie la possibilité de faire venir des joueurs sous forme de prêt. Comme il l’avait réussi à l’ASSE lors de la deuxième moitié de la saison 2017-2018, Jean-Louis Gasset songe à des joueurs d’expérience en difficulté ou libre de tout engagement. À l’image d’Hatem Ben Arfa engagé sans indemnité de transfert, en octobre 2020. « Il faudrait du neuf, et amener de la fraîcheur en même temps que de la confiance », a-t-il indiqué.

Trois postes à pourvoir chez les Girondins

Faute de budget pour recruter en janvier, le coach du club au scapulaire promet de « trouver la solution ». À quelques semaines de l’ouverture de la fenêtre hivernale, Sud Ouest croit savoir les postes prioritaires que Jean-Louis Gasset et Alain Roche souhaitent renforcer. L’entraîneur et le directeur sportif de Bordeaux sont en quête d’un défenseur latéral polyvalent, d’un milieu de terrain impactant et d’un avant-centre.













Par ALEXIS