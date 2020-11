OM : Steve Mandanda se désolidarise de Dimitri Payet

Publié le 10 novembre 2020 à 18:05

Dans le dur avec l'OM depuis le début de la saison, Dimitri Payet ne peut pas compter sur le soutien de Steve Mandanda. Le gardien de l’Olympique de Marseille a expliqué que le milieu de terrain réunionnais pouvait se débrouiller tout seul.

OM : début de saison compliqué pour Dimitri Payet

Très en jambe la saison dernière, Dimitri Payet s’est écroulé depuis le début de la nouvelle saison. Pour un joueur considéré comme le leader technique de l'OM, ses stats sont loin d’être flatteuses. En effet, le joueur de 33 ans compte un but en neuf matchs toutes compétitions confondues cette saison. À Porto, l’ancien Lillois aurait pu doubler son compteur but en transformant le penalty provoqué par Florian Thauvin. Mais le ballon a pris le décor, ratant ainsi une occasion d’égaliser pour l’Olympique de Marseille qui était mené 1-0. De quoi s’exposer aux critiques de ses détracteurs qui pointent du doigt son surpoids, pas du tout acceptable pour le sport de haut niveau.

Steve Mandanda n’a pas de conseil à donner à l’ancien Hammer

Dans la tourmente, Dimitri Payet ne peut toutefois pas compter sur le soutien de Steve Mandanda. Présent en conférence de presse, le capitane de l'OM s’est bien gardé de donner des conseils à son coéquipier. « Je n'ai pas de conseil à lui donner et encore moins indirectement à travers vous », a déclaré le dernier rempart de 35 ans. Pour ce dernier, « Dim' est un joueur d'expérience, un joueur de qualité » qui n’a pas besoin de conseils et qui « sait très bien ce qu'il a à faire, ou pas ». Et le champion du monde 2018 d’insister : « Là, aujourd'hui, devant vous, je n'ai strictement aucun conseil à donner à Dimitri. » Pour se relancer, le milieu offensif de l'OM ne devrait donc pas compter sur des conseils de l’ancien portier de Crystal Palace…













Par JOËL