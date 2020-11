OM Mercato : Un champion du monde fait un appel du pied

Publié le 11 novembre 2020 à 11:10

Dans le dur à Manchester City depuis plusieurs mois, le latéral gauche Benjamin Mendy ne serait pas fermé à un retour à l’ OM. Ce joueur connait bien l'Olympique de Marseille pour y avoir évolué de 2013 à 2016.

OM : Benjamin Mendy disposé à faire son retour

Arrivé à Manchester City lors du mercato estival 2017, Benjamin Mendy s’est rapidement imposé comme un des éléments clés de Pep Guardiola. Malheureusement, l’ancien latéral gauche de l’AS Monaco s’est vite blessé. Une grave blessure qui l’a éloigné des pelouses pendant 9 mois. De retour à la compétition, le champion du monde 2018 peine à retrouver son meilleur niveau en raison d’incessants allers-retours entre l’infirmerie et le terrain. Cette saison, la dernière apparition de l’ex-Havrais avec Manchester City remonte au 3 octobre, lors du nul sur la pelouse du promu Leeds United (1-1) de Marcelo Bielsa, son ancien entraîneur à l’ OM. Une situation qui pourrait inciter les responsables citizens à ouvrir la porte du départ de l'ancien marseillais. Ils ont commencé à faire de gros recrutements en défense avec les arrivées de Ruben Dias et de Nathan Aké. Pour la presse anglaise, une sortie du tricolore est ainsi en préparation, une option qui pourrait faire les affaires de l’ OM. En effet, pendant une séance de questions-réponses sur Instagram, le natif de Longjumeau a déclaré qu’il n’était pas fermé à un retour à l’ Olympique de Marseille.

Mendy possible à l'Olympique de Marseille ?

Les recruteurs marseillais souhaitent aussi un retour de Benjamin Mendy au sein de leur club. Il viendrait à 26 ans concurrencer Jordan Amavi. Si l’ OM et son ancien défenseur sont sur la même longueur d’onde en ce qui concerne l'éventualité de leurs retrouvailles, l’affaire est encore loin d’être réglée. Le Français est lié au club de Premier League jusqu’en juin 2023. Le débaucher reviendrait à payer une grosse indemnité de transfert. Or, le club marseillais est financièrement dans le dur ces dernières saisons. Une situation économique aggravée par la crise sanitaire qui ne permet pas à l’Olympique de Marseille de viser des cibles d’un certain niveau. La solution envisageable serait donc un prêt de Benjamin Mendy…













Par JOËL