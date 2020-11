OL Mercato : Prolongation de Rudi Garcia, Aulas fixe un délai

Publié le 11 novembre 2020 à 21:03

Rudi Garcia n’est pas encore assuré de poursuivre l’aventure à l’OL au-delà de son contrat qui expire le 30 juin 2021. Jean-Michel Aulas ne veut pas parler de l’avenir de son coach pour l’instant.

La prolongation de Rudi Garcia renvoyée à fin de l'année

La question de la prolongation du contrat de Rudi Garcia à l’OL « n’est pas d'actualité pour le moment », selon Jean-Michel Aulas. L’avenir du patron du staff technique de l’Olympique Lyonnais sera clarifié en fin d’année, d’après le président du club rhodanien. « On ne prendra pas position d'ici la fin de la saison. On se réunira au 31 décembre 2020. J'espère qu'on sera premiers [au classement de la Ligue 1, ndlr] à cette époque-là, pour envisager les choses de manière différente », a indiqué le dirigeant sur RMC Sport. En effet, Jean-Michel Aulas souhaite évaluer le bilan de Rudi Garcia à la mi-saison avant de prendre toute décision concernant son futur. « Rudi le sait et il est d'accord avec moi pour démontrer sur le terrain et par les performances de l'équipe, si on doit éventuellement envisager quelque chose comme ça», a-t-il ajouté.

Le bilan du successeur de Sylvinho

Le technicien de 56 ans a été nommé entraineur principal de l’OL, le 14 octobre 2019, en remplacement de Sylvinho, limogé après le derby perdu contre l’ASSE (1-0) le 6 octobre. La saison dernière, il a mené Lyon jusqu’en demi-finale de la Ligue des champions et a été finaliste de la coupe de la Ligue. Par contre, l’équipe de Rudi Garcia avait été en grande difficulté en Ligue 1. Elle avait terminé à la 7e place du championnat arrêté brutalement en avril 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. Ce début de saison, les Gones sont 5e après 10 journées, à un seul point de la 3e place du podium occupée par le Stade rennais. Le bilan complet du coach lyonnais est de 23 victoires, 10 nuls et 13 défaites en 46 matchs sur le banc de l'OL.













Par ALEXIS