OGC Nice Mercato : Contrat de Dante, Rivère fait une annonce

Publié le 11 novembre 2020 à 21:20

Dante, capitaine de l’OGC Nice, est gravement blessé et sa saison est terminée. Malgré cela, le club ne l’a pas abandonné. Jean-Pierre Rivère évoque la prolongation de son contrat ou sa reconversion au club.

OGC Nice : Négociations en cours pour Dante

L’OGC Nice est privé de son capitaine depuis le dimanche 1er novembre. Il a été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche face au Angers SCO. Opéré, le défenseur central ne rejouera plus cette saison. En d’autres termes, il ne reviendra que lors de l’exercice 2021-2022. Or le contrat du Brésilien expire le 30 juin 2021. Néanmoins, le Gym a décidé de ne pas lâcher son capitaine qui traverse une période difficile. Jean-Pierre Rivère a annoncé une proposition de prolongation du bail du joueur de 37 ans. « Quand vous avez un joueur qui a donné ça pour notre club, on ne va pas fermer la porte parce qu'il s'est blessé », a-t-il rassuré, ce mercredi, sur RMC Sport.

Il faut rappeler que l’OGC Nice avait engagé des négociations avec Dante bien avant sa grave blessure. « On a eu des discussions avec lui, avant cet événement. On va les continuer, bien évidemment », a confirmé le dirigeant niçois. À défaut de pouvoir garder le défenseur central dans l’équipe de Patrick Vieira, les décideurs des Aiglons songent à lui offrir une reconversion au sein du club azuréen. « Dante est un très bon joueur. C'est un capitaine très important dans le club. Et c'est quelqu'un qu'on envisage de conserver au club », a assuré Jean-Pierre Rivère.

Le parcours de Dante avant son arrivée au Gym

Dante évolue à l’OGC Nice depuis août 2016. Il a débarqué sur la Côte d'Azur en provenance du VfL Wolfsburg, pour un montant de 2,5 M€. En quatre saisons au club, il a disputé 160 matchs dont 144 en Ligue 1. Le natif de Salvador de Bahia a inscrit 6 buts et a offert 7 passes décisives. Bien avant de jouer avec Wolfsburg, il a porté les couleurs du LOSC, de Charleroi SC, du Standard de Liège, du Borussia Mönchengladbach et du Bayern Munich.













Par ALEXIS