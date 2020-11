Derby OL - ASSE, Puel reconnait la qualité de l'effectif de Lyon

Publié le 06 novembre 2020 à 19:58

L’ ASSE s’est préparée à affronter l’OL, dimanche soir. À moins de 48 heures du derby, Claude Puel admet que le club rival est favori pour la qualité de son effectif.

ASSE : Puel, « il n’y a pas une force principale, mais des forces à l'OL »

Le derby OL - ASSE de la nouvelle saison, c’est ce dimanche 8 novembre (coup d’envoi à 21h) au Groupama Stadium. Il se jouera sans le public à cause de la pandémie de Coronavirus. L’Olympique Lyonnais n’aura donc pas l’avantage de son public face au grand rival régional. Passé devant les journalistes pour évoquer ce match capital pour les deux clubs ennemis, Claude Puel n’est pas dans la pure rivalité des supporters de l’AS Saint-Étienne. Il a humblement reconnu que l’équipe de l’OL est plus complète avec des individualités d’un niveau européen. À la question : "quelle est la force principale de l’OL", le coach des Verts a répondu : « Il n’y a pas une force principale, mais des forces. Il y a de bons joueurs de partout, même sur le banc. Il y a du potentiel et du métier ». Et ce n’est pas tout ! Il a ajouté que l’équipe de Rudi Garcia « est achalandée pour jouer les premières places et la Ligue des Champions ».

Claude Puel avait gagné le derby dès son arrivée

Face à la « qualité de l’effectif » lyonnais, l’entraineur de l’ ASSE a son plan secret. Il indique qu’il ne compte pas adapter son jeu à l’adversaire, mais plutôt « jouer avec les atouts et les qualités » de l’équipe stéphanoise. Pour mémoire, Claude Puel avait débuté à la tête de l’AS Saint-Étienne par une précieuse victoire lors du derby contre l’OL (1-0) à Geoffroy-Guichard, le 6 octobre 2019, soit 2 jours après sa nomination officielle. Évidemment, les deux équipes ne sont plus les mêmes. Sainté est en difficulté comme lors du limogeage de Ghislain Printant et l'arrivée de Puel.













Par ALEXIS