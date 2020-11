ASSE : défaites, Claude Puel et Jessy Moulin accusés

Publié le 11 novembre 2020 à 09:20

L’ ASSE est sur une spirale négative de six défaites et Jessy Moulin n’est pas exempt de tout reproche. Après le derby perdu contre l’OL, dimanche, Patrick Guillou n’est plus certain que le portier préféré par Claude Puel soit la meilleure option face à Stéphane Ruffier, écarté.

ASSE : Le cri de coeur de Patrick Guillou

Gardien de but N°1 de l’ASSE depuis février 2020, Jessy Moulin est en grande difficulté après un début de saison trompe-l’oeil. Lui et ses coéquipiers ont perdu leurs six derniers matchs en Ligue 1. En 10 rencontres disputées en championnat, le portier de 34 ans a encaissé 15 buts et l’équipe ligérienne a chuté à la 15e place. L’AS Saint-Étienne est certes fébrile en défense collectivement, mais la responsabilité de ce dernier est mise en avant sur certaines défaites. Devant la menace de relégation de Sainté, Patrick Guillou évoque la possibilité de refaire confiance à Stéphane Ruffier. Ce dernier a été le gardien de but titulaire de l’ASSE, devant Jessy Moulin, pendant 8 saisons consécutives (de 2012 à 2020). « Force est de reconnaître que Stéphane Ruffier a gagné beaucoup de points pour les Verts pendant de nombreuses années. [...] Il n’a pas été bon pendant quelques semaines, peut-être des mois, mais ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, il n’est plus bon du tout et qu'il est à mettre à la cave ou au grenier », a fait remarquer Patrick Guillou sur France Bleu.

Patrick Guillou égratigne Claude Puel

Vu le niveau actuel affiché par Jessy Moulin, l’ancien défenseur de l’AS Saint-Étienne se pose la question suivante : « Stéphane Ruffier est-il encore meilleur aujourd’hui que Jessy Moulin ? » Le joueur retraité de 50 ans rappelle dans son « cri de cœur » que les précédents entraineurs de l'ASSE (Christophe Galtier, Oscar Garcia, Julien Sablé, Jean-Louis Gasset et Ghislain Printant) « ont tous reconnu que Stéphane Ruffier était plus fort que Jessy Moulin ». « Pendant toutes ces années, tout le monde s’est trompé sauf un [Claude Puel], ndlr ? » s’est-il demandé. Pour justifier son point de vue, Patrick Guillou a déclaré : « si Jessy Moulin gagne 15 points, il n’y a pas de débats. S’il est aussi bon qu’il l’a été lors des tout premiers matchs, il n’y a absolument rien à dire ».













Par ALEXIS