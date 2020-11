PSG Mercato : Avis favorable à l’arrivée de David Alaba

Publié le 12 novembre 2020 à 14:40

L’intérêt du PSG pour David Alaba, en fin de contrat au Bayern Munich, a fait réagir un consultant sportif brésilien ayant évolué en Ligue 1.

PSG : David Alaba, une bonne pioche selon Anderson

Le PSG est sur les rangs pour recruter David Alaba, dont le contrat au Bayern Munich prend fin le 30 juin 2020. Les exigences du polyvalent défenseur pour prolonger son bail en Bavière sont jugées excessives par Hasan Salihamidzic, directeur sportif. Ce dernier envisage du coup le départ de l’arrière gauche ou central et milieu défensif. « Maintenant, nous devons faire face à David Alaba qui va nous quitter… », a annoncé le dirigeant bavarois sur Sky Sport. Si le Bayern ne trouve pas d’accord avec le joueur de 28 ans, ce dernier sera libre de signer avec le club de son choix dès janvier 2021. Une occasion que le Paris Saint-Germain compte évidemment saisir. Dans des propos sur beIN Sports, Sonny Anderson assure que l’international autrichien serait une bonne pioche pour le club de la capitale. « David Alaba à Paris ? Je dis oui », a-t-il laissé entendre.

David Alaba préféré à Juan Bernat

Selon l’ancien attaquant de l’OM, de l’AS Monaco ou encore de l’OL, le joueur du Bayern Munich pourrait bien prendre la place Juan Bernat qui est certes plus jeune, mais qui « a pas mal de blessures ». Alaba, lui, « n’est pas souvent blessé et il peut jouer dans l’axe en plus d’être arrière gauche », a justifié le Brésilien. Sonny Anderson a aussi souligné que David Alaba « a une grosse expérience et a gagné la Ligue des Champions ». Il a soutenu ensuite que le natif de Vienne « serait un vrai plus pour le PSG » qui a besoin « d’un joueur avec une expérience du haut niveau ». En conclusion, le consultant sportif a déclaré : « Alaba, ce n’est pas une question d’argent, mais une question de projet ».













Par ALEXIS