PSG Mercato : Bayern, David Alaba à la porte du Paris SG ?

Publié le 10 novembre 2020 à 14:35

Proposé au PSG, David Alaba est pressenti pour quitter le Bayern Munich, librement, à l’issue de son contrat en juin 2021. Le club bavarois n’a toujours pas trouvé d’accord avec le polyvalent défenseur, en vue d’une prolongation de son bail. En plus du Paris Saint-Germain, plusieurs clubs sont à l’affût pour recruter l’Autrichien. La concurrence est d'ailleurs déjà engagée.

David Alaba au PSG en roue libre ?

David Alaba et le Bayern Munich ne parlent plus le même langage. De quoi faire le lit du PSG qui est sur la longue liste des prétendants du joueur de 28 ans. En effet, Pini Zahavi, le célèbre agent de ce dernier, n’est pas parvenu à s’entendre avec Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du club champion d’Europe, sur une prolongation de contrat. Le club allemand avait proposé la date butoir du 1er novembre dernier pour avoir la réponse du clan David Alaba. Une réponse qui n’est pas arrivée. Le Bayern Munich a proposé cinq ans de contrat avec un salaire de 11 millions d'euros brut par an et 6 millions d'euros de primes, alors que les représentants du joueur souhaitent l’aligner sur le même salaire que Robert Lewandowski, soit 19 millions d'euros brut annuels.

Face à cette proposition, le Bayern n’entend pas fléchir. « Nous serions heureux que David Alaba nous envoie un signal fort, mais je ne vois pas d'issue favorable », a déclaré Hasan Salihamidzic. Une opportunité pour le PSG pour régler ses comptes avec le club qui lui a piqué sa pépite Tanguy Kouassi l’été dernier. Et si l’on en croit France Football, le club de la capitale « est très intéressé » par le natif de Vienne (Autriche). Toutefois, Leonardo devait affronter Manchester City, le Real Madrid ou encore le FC Barcelone qui sont tous aux trousses de David Alaba.

L'Autrichien sur le départ après 11 ans au Bayern Munich

David Alaba a débarqué au Bayern en 2009, en provenance de l'Austria Vienne, son club formateur. Il a été lancé en Bundesliga dès la saison 2009-2010. Outre les six mois passés à Hoffenheim, lors de la seconde moitié de l'exercice 2010-2011, l'arrière latéral a passé toute sa carrière en Bavière. Il est donc dans sa 12e saison consécutive chez les Rouges.













Par ALEXIS