PSG Mercato : David Alaba, nouvelles révélations sur sa venue

Publié le 04 novembre 2020 à 17:30

Le bon coup mercato se profile pour le PSG, mais il va falloir batailler dans ce dossier très très chaud. David Alaba (28 ans), le défenseur polyvalent du Bayern Munich, est en fin de contrat en juin 2021 en Allemagne et ne trouve définitivement pas d'accord avec sa direction. Leonardo est très intéressé et essaye de griller la concurrence.

L'homme à tout faire du PSG

Avec des vides à combler en défense centrale et au milieu de terrain, le PSG serait bien malin de se jeter sur David Alaba. L'international autrichien de 28 ans peut jouer défenseur central comme latéral gauche, mais aussi milieu défensif, en sentinelle. Trois postes où le Paris SG de Thomas Tuchel a des manques. La titularisation de Marquinhos au milieu crée des tensions et la solution pourrait bien être David Alaba. Le Bayern Munich n'a, selon son agent Pini Zahavi, pas tenu sa promesse de le faire jouer dans l'entrejeu, une volonté du joueur depuis 2016. C'est l'un des points de discorde entre l'Autrichien et sa direction en plus des conditions salariales proposées. Ainsi, le joueur, libre en juin 2021, peut négocier dès janvier avec son futur club et ses agents n'ont pas perdu de temps.

David Alaba proposé mais courtisé

Le directeur sportif du Bayern Munich, Hasan Salihamidzic, a fermé la porte à de nouvelles négociations. "Je ne vois pas comment nous pouvons à nouveau nous mettre autour de la table alors qu'il a rejeté notre proposition de prolongation. David peut partir, nous avons déjà dit à son agent que nous ne ferions pas de nouvelle offre", a déclaré l'ancien joueur du Bayern à Sky Sports. Mais la presse italienne a également fait d'autres révélations, notamment sur les futures destinations potentielles de l'international autrichien. Selon Football-Italia, les agents de David Alaba auraient proposé leur client à plusieurs clubs, notamment la Juventus et l'Inter Milan en Italie, mais aussi au Real Madrid et... au PSG. Leonardo et les dirigeants parisiens n'ont plus qu'à foncer dès le mois de janvier pour s'offrir leur homme à tout faire au mercato d'été. Et ça ne leur coûterait qu'une prime à la signature, un "gros préjudice" pour le Bayern Munich selon Salihamidzic, et quand on pense que les relations entre les états-majors des deux clubs ne sont pas toujours au beau fixe...













Par Matthieu