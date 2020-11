RC Strasbourg : Très bonne nouvelle sur le banc alsacien

Publié le 12 novembre 2020 à 14:55

Après quinze jours d’isolation à cause du coronavirus, Thierry Laurey est de retour sur banc du RC Strasbourg depuis mardi. L’entraîneur strasbourgeois devra se dépêcher de sortir le club de la zone dangereuse.

RC Strasbourg : Thierry Laurey de retour sur le banc

Il y a deux semaines, Thierry Laurey avait été testé positif au coronavirus. Une situation qui a coûté à l’entraîneur du RC Strasbourg d’abandonner momentanément son banc pour aller en isolation pendant quinze jours. Une absence pendant laquelle le coach principal des Strasbourgeois a été remplacé par son adjoint Jean-Marc Kuentz. Sa période de confinement terminée, le technicien alsacien a fait son grand retour sur le banc mardi dernier. Mais la situation qui attend Thierry Laurey est très loin d’être réjouissante.

Le club alsacien dans la zone rouge

Pendant le confinement de Thierry Laurey, le RC Strasbourg s’est d’abord déplacé sur la pelouse du Stade de Reims pour le compte de la 9e journée de Ligue 1. Un match perdu par les Alsaciens sur le score de 2-1. La formation strasbourgeoise a ensuite reçu l’OM (0-1), lors de la 10e journée. L’écurie alsacienne compte 6 points après 10e journées de championnat et est 19e au classement. Pour le natif de Troyes et ses joueurs, l’objectif est désormais clair : sortir rapidement de la zone de relégation. Pour cela, il faudra enchaîner les victoires en commençant sur la pelouse du Montpellier HSC, à la reprise dans dix jours. Ensuite, il faudra battre successivement le Stade Rennais FC, le FC Nantes, le FC Metz, le SCO Angers, les Girondins de Bordeaux et le PSG avant la fin de l'année civile. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le tacticien de 56 ans du RC Strasbourg et ses joueurs ont du pain sur la planche et devront se donner un mal fou pour sortir de la zone de relégation...













Par JOËL