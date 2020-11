RC Strasbourg : Excellente nouvelle pour Thierry Laurey

Publié le 05 novembre 2020 à 13:15

Le RC Strasbourg va recevoir l’OM vendredi (21h) en ouverture de la 10e journée de Ligue 1. Thierry Laurey pourrait enregistrer le retour d’un joueur essentiel de son effectif.

RC Strasbourg : Dimitri Liénard de retour contre l’OM ?

Victime d’une douleur aux adducteurs, Dimitri Liénard n’était pas présent lors des deux dernières rencontres du RC Strasbourg (victoire à Brest 3-0, puis défaite à Reims 1-2). L'absence du joueur a été ressentie comme un coup très dur par l'entraîneur alsacien Thierry Laurey, sachant que le milieu de terrain est un élément essentiel de l’effectif strasbourgeois. Doté d'une bonne technique, le joueur de 32 ans apporte également son expérience à l'effectif sur la pelouse. Ce jeudi, L’Équipe annonce que le numéro 11 du RC Strasbourg se porte mieux et qu’il a fait son retour à l’entraînement. Le quotidien sportif indique même que Dimitri Liénard (six matchs, une passe décisive cette saison) devrait être aligné contre l’OM, vendredi soir, en match inaugural de la 10e journée de Ligue 1.

Début de saison difficile pour les Strasbourgeois

Le RC Strasbourg réalise un début de saison catastrophique. Après neuf journées, la formation alsacienne compte deux victoires (contre le Dijon FCO et le Stade brestois) et sept défaites. Le club strasbourgeois comptabilise donc six points sur 27 possibles. Depuis le début de la saison, les joueurs de Thierry Laurey ont marqué dix buts et en ont encaissé 18. Un bilan très peu flatteurs que l'quipe alsacienne devrait se dépêcher de commencer à effacer en enchaînant les victoires, à commencer par la réception de l’Olympique de Marseille puis par le déplacement sur la pelouse du Montpellier HSC, lors des deux prochaines journées de Ligue 1. Les Marseillais, qui doivent se refaire une santé après leur cuisante défaite à Porto (0-3) en Ligue des champions, et le Montpelliérains sont donc prévenus.













Par JOËL