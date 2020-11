ASSE : Mauvais résultats, Puel et Jessy Moulin dédouanés

Publié le 12 novembre 2020 à 23:31

Les mauvais résultats de l’ ASSE suscitent de nombreux commentaires dans cette trêve internationale. Pointés du doigt, Claude Puel et Jessy Moulin ont été dédouanés par un joueur du club.

ASSE : Alaeddine Yahia défend Claude Puel

L’ ASSE, en pleine spirale négative de six défaites en Ligue 1, se cherche dans cette première partie de saison. Depuis sa victoire sur l’OM (2-0), le 17 septembre 2020, l’équipe de Claude Puel n’a plus pris de point. Les Verts n'ont cessé de chuter au classement jusqu'à la 15e place avec 10 points, soit 2 de plus que le barragiste Nîmes Olympique. Claude Puel est accusé pour avoir écarté des joueurs d’expérience au profit de jeunes joueurs qui montrent déjà des signes d’essoufflement. Alaeddine Yahia estime qu’il ne faut pas accabler l’entraineur de l’AS Saint-Étienne pour ses choix et les mauvais résultats. « Ce n'est pas n'importe qui comme entraîneur Claude Puel. Au mois d'août et septembre, c'était le meilleur coach et désormais il est remis en question », a-t-il fait remarquer sur Evect. L’ancien joueur stéphanois admet que le coach « est reparti sur un nouveau projet avec des jeunes, ce qui est risqué, mais il y a des choses qu'il ne maîtrise pas ». Le défenseur retraité fait ainsi référence « aux blessures, la COVID-19 », et aussi à l’incertitude sur la situation de certains joueurs.

Jessy Moulin pointé coresponsable de la débâcle

En plus de l’entraineur qui se trouve être également le manager général de l’ASSE, Jessy Moulin est critiqué. Préféré par Claude Puel à Stéphane Ruffier écarté, le gardien de but de 34 ans a encaissé 15 buts en 10 matchs de championnat et n’est pas exempt de tout reproche lors des six défaites consécutives des Stéphanois. Comme pour Claude Puel, Alaeddine Yahia estime qu’il ne faut pas rejeter la faute sur le portier N°1. « Jessy Moulin est un très bon gardien. C’était le meilleur gardien de France en début de saison, et maintenant tout est de sa faute. Certes, il a moins d'expérience que Ruffier, mais c'est un excellent gardien », a commenté le Tunisien. « Pointer Moulin du doigt, c'est se tromper de combat », a déploré l'ex-arrière de l'ASSE.













Par ALEXIS