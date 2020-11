Stade rennais, Real : 60 M€, une piste pour oublier Camavinga

Publié le 13 novembre 2020 à 06:30

Longtemps présenté comme une priorité du Real pour le prochain mercato, Eduardo Camavinga ne devrait pas finalement rallier Madrid. La presse anglaise assure que le club espagnol s’intéresse davantage à la situation de Paul Pogba.

Camavinga écarté des plans du Real Madrid ?

Voilà une nouvelle qui devrait ravir le Stade rennais. Satisfait de la progression d’Eduardo Camavinga, le SRFC souhaite conserver le plus longtemps possible son crack. S’il ne parvenait pas à le faire, le club breton se contenterait d’une centaine de millions d’euros en guise de compensation. Présenté depuis belle lurette comme un sérieux prétendant du milieu rennais, le Real Madrid aurait changé de plan. Depuis quelques jours, le nom de Paul Pogba revient avec insistance du côté de la capitale espagnole. Des dernières révélations de TalkSport, on apprend qu’Ole Gunnar Solskjaer se contenterait de Bruno Fernandes. Le Portugais porte les Red Devils depuis sa signature en janvier. Rien que cette saison, le milieu lusitanien en est déjà à 6 buts et 5 offrandes en 11 matchs.

Pogba, un bon coup à jouer pour le Real

S’il s’est remis de sa grave blessure à la cheville, Paul Pogba peine à retrouver son meilleur niveau. Ce qui n’empêche pas qu’il séduise toujours Zinedine Zidane désireux de le relancer. La direction du Real verrait même une réelle opportunité en signant le champion du monde tricolore. Manchester United se contenterait désormais de 60 millions d’euros pour céder « La Pioche ». Un montant largement inférieur à celui réclamé par le Stade rennais pour Eduardo Camavinga. Au moment où le Real s’apprête à changer ses plans, le SRFC y voit une aubaine. À défaut d’empocher un joli chèque, Rennes verrait bien son crack évoluer une saison de plus au Roazhon Park.













Par Ange A.