FC Barcelone : Au PSG, Neymar toujours en lien avec le Barça

Publié le 13 novembre 2020 à 09:30

L'histoire entre le FC Barcelone et Neymar ne semble jamais vouloir finir. Depuis son départ au PSG, le Brésilien est courtisé par le club catalan pour faire son retour au Barça, pour le moment en vain. Lionel Messi veut rejouer avec son ami Neymar et les liens qui unissent le Parisien à l'équipe de l'Argentin ne se rompent jamais vraiment.

Neymar et le FC Barcelone : je t'aime, moi non plus

Reverra-t-on un jour Neymar avec le maillot du FC Barcelone ? C'est le grand fantasme des dirigeants catalans, qui espèrent réunir la paire Neymar - Messi depuis le départ du Brésilien au PSG en 2017. Mais jamais les Barcelonais n'ont réussi à convaincre le Parisien de quitter les champions de France. Au point que les rumeurs envoient Lionel Messi au Paris SG au terme de son contrat en Catalogne, en juin 2021. Mais même quand il ne s'agit pas de transfert, Neymar et le FC Barcelone restent proches et pas toujours pour les bonnes raisons. Il y a quelques jours, en effet, le Barça a demandé la somme rondelette de 10,2 millions d'euros au Brésilien. Une somme qui correspond à des trop perçus sur des précédents salaires. Neymar aura reçu le paiement de charges destinées au fisc espagnol.

Des histoires de gros sous

Dix millions d'euros, pas grand-chose pour Neymar, qui a décidé de ne pas se laisser faire par ses anciens dirigeants et contre-attaque. La Cadena Ser assure que le joueur du PSG vient de son côté de réclamer environ 60 millions d'euros au FC Barcelone. Pour Neymar, le Barça lui doit 44 millions d'euros de prime à la signature, ainsi que les intérêts de cet impayé. Une riposte éclair du Brésilien, qui pourrait mettre les Catalans dans l'embarras, eux qui voient les caisses du club se vider et qui se sont vu conseiller l'économie de 130 millions d'euros sur les salaires pour les exercices à venir. Pour rappel, Neymar avait déjà réclamé au FC Barcelone une somme de 44 millions d'euros, correspondant à des revenus non payés. Finalement, le N°10 du PSG avait été condamné par la justice espagnole à payer 6,7 millions d'euros à son ancien club. Un appel est en cours.













Par Matthieu