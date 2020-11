FC Barcelone Mercato : Messi ira au PSG pour une bonne raison

Publié le 12 novembre 2020 à 15:10

L'avenir de Lionel Messi se combine de plus en plus avec celui du PSG. En fin de contrat en juin 2021, l'Argentin ne devrait pas se réengager avec le FC Barcelone et les dirigeants parisien guettent l'ouverture pour s'attacher les services du génial n°10. Si le clan Messi a balayé les rumeurs, il se pourrait néanmoins qu'il ait déjà tout prévu pour l'arrivée du joueur au mercato d'été.

Lionel Messi ne prolongera pas au FC Barcelone

Les difficultés financières du FC Barcelone ne vont pas lui permettre de prolonger Lionel Messi, qui arrive en fin de contrat en juin 2021. En effet, les dirigeants catalans n'ont plus rien dans leurs caisses pour forcer les négociations avec l'Argentin, qui ne se réengagera pas sans une nouvelle revalorisation salariale, refroidi par son départ manqué de cet été. Malgré la démission de Josep Maria Bartomeu, Leo Messi devrait bel et bien quitter la Catalogne à la fin de la saison. Le PSG est à l'affut. Leonardo n'a pas caché son implication dans le dossier, répondant amusé que "le PSG est dans ce cercle et tout le monde parle du PSG". Une petite phrase qui a fait monter les spéculations. ESPN Argentina annonçait récemment que Nasser al-Khelaïfi était entré en négociations avec le père du joueur, Jorge Messi, apportant du crédit à la rumeur.

L'Argentin veut rejoindre Neymar au PSG

Mais l'entourage de Lionel Messi, devant l'ampleur du buzz, a réagi. Jorge Messi a demandé, sur Instagram, à la presse argentine d'arrêter "d'inventer. Fake news !". Pourtant, selon les informations d'El Chiringuito, en Espagne, les rumeurs sont bien fondées. Selon Francisco Buyo, "les deux amis, Neymar et Lionel Messi, veulent rejouer ensemble. La façon la plus facile d'y parvenir, c'est que l'Argentin le rejoigne au PSG. Pour le PSG et Messi, c'est le plus simple". Pour le journaliste espagnol, "si Kylian Mbappé abandonne le Paris SG, Lionel Messi peut rejoindre Paris au mercato d'été". C'est "le plan" qu'auraient combiné les deux stars pour fouler une dernière fois les terrains ensemble. Les deux joueurs auraient un objectif commun : remporter la Ligue des champions, notamment Messi, qui croit que le PSG peut lui offrir ce dernier trophée avant qu'il ne prenne sa retraite.













Par Matthieu