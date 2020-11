OM : L'anecdote de Bielsa sur Payet qui dit tout du joueur

Publié le 13 novembre 2020 à 17:30

Le jeu de l'OM fait peine à voir en ce moment et la méforme de Dimitri Payet n'y est pas pour rien. Le maître à jouer de l'Olympique de Marseille n'est pas en bonne condition physique et ne met pas l'implication et l'intensité demandées par le haut niveau dans ses efforts. Une anecdote avec Marcelo Bielsa résume en partie les problèmes du meneur du jeu.

Dimitri Payet sous le feu des critiques à l'OM

Les derniers mois de Dimitri Payet à l'OM ont été difficiles. Le meneur de jeu n'est plus vraiment au niveau en ce moment et ces sorties en Ligue des champions n'ont pas été rassurantes du tout. Contre l'Olympiakos et au FC Porto, le Réunionnais a été très peu influent dans le jeu et a tout raté devant le but, notamment un penalty envoyé dans les nuages du Portugal. Résultat, Payet prend de plus en plus souvent place sur le banc et est sous le feu des critiques, comme celles du journaliste de L'Equipe, Sébastien Tarrago : "J'adore Payet et ce type de joueur, mais il faut le dire, il a sept ou huit kilos en trop, il ne peut plus jouer au haut niveau. De temps en temps, il fait un coup, mais sinon, il se traine."

Le joueur a quand à lui reconnu qu'il n'était pas à son meilleur niveau. "Quand on est un peu moins bon, il faut savoir l’accepter, se remettre en cause, chose que je fais personnellement, a expliqué Dimitri Payet. Je sais qu’il n’y a que le travail pour faire en sorte d’être plus performant, plus décisif. On n’a pas été flamboyant dans le jeu, mais il faut savoir gagner quand le jeu n’est pas là." Ce que fait l'OM en championnat, avec une 4e place en Ligue 1 et un match en retard à jouer contre le RC Lens. "Je pense qu’on travaille beaucoup pour s’améliorer", a ajouté le Marseillais. Mais une anecdote datant de l'époque du passage de Marcelo Bielsa a récemment ressurgi, laissant planer le doute quant à cette affirmation.

Marcelo Bielsa avait descendu le joueur, fainéant à l'entraînement

À l'occasion d'un reportage diffusé par RMC sur l'ancien entraîneur de l'OM, qui a laissé un impérissable souvenir à Marseille, Dimitri Payet a raconté un anecdote intéressante. "Il y a une histoire lors d’un entraînement où j’en ai fait un peu moins, pour ne pas dire rien. C’est l’un de ses intendants qui met le feu aux poudres, car sur la dernière action de l’entraînement, je fais un petit pont et je marque et l’intendant me félicite. C’est là où Bielsa pète les plombs : 'Tu le félicites alors qu’il n’a rien fait de l’entraînement, il n’a fait que ça et tu le félicites !' Et il fait rentrer tout le monde aux vestiaires", raconte le meneur de jeu marseillais.

"On jouait le dimanche, on était le vendredi et il me dit : 'Tu peux y aller, tu peux partir en vacances, on n’aura pas besoin de toi dimanche'. C’est fou mais c’est lui, et ça m’a fait une petite piqûre de rappel, même si j’étais très bon en match et que je faisais une super saison. Même là, à l’entrainement, je n’avais pas le droit de faire un peu moins. J’ai eu deux jours de vacances de plus." Un souvenir qui fait sourire Dimitri Payet mais qui fera grincer des dents du côté des supporters de l'OM, à l'heure où son manque d'implication est caractérisé. Fou, Marcelo Bielsa ? Non, seulement un coach souhaitant que ses joueurs travaillent à l'entraînement, comme ils aiment à le dire en conférence de presse.













Par Matthieu