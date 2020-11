OM Mercato : Première épine dans le pied de Pablo Longoria

Publié le 13 novembre 2020 à 22:15

Arrivé en remplacement de Zubizarreta, Pablo Longoria assume les fonctions de directeur sportif à l' OM. Le patron du recrutement de l'Olympique de Marseille a désormais entre les mains un dossier très sensible qui serait en train de lui échapper.

OM : Pablo Longoria incapable de régler le dossier Thauvin ?

Joueur essentiel du secteur offensif de l’ OM, Florian Thauvin n’a pas encore reçu d’offre de prolongation de son contrat. Son actuel engagement avec le club phocéen expire pourtant en juin prochain. Les dirigeants de l’Olympique de Marseille ne semblent pas pressés de prolonger l’ancien Bastiais. Des rumeurs de prolongation ont bien fusé, mais aucune offre concrète n’a été transmise au champion du monde. Face à cette passivité de ses dirigeants, Florian Thauvin n’exclut plus un départ libre. Il a même révélé y penser sérieusement pour préparer son avenir. « Si j'envisage un départ libre ? Bien évidemment. Je n'ai pas d'autre choix que d'y penser. Je n'ai pas de proposition de contrat de l'OM », a déclaré l’ex-joueur de Newcastle United en septembre dernier. Laisser le latéral droit filer librement de l’Olympique de Marseille serait pourtant une grosse perte puisqu’il est estimé à 15 millions d’euros par les agences spécialisées.

La Serie A à l’affût pour le marseillais

Le temps joue désormais contre l’ OM. En effet, Pablo Longoria n’a plus qu’un mois et demi pour convaincre le natif d’Orléans de prolonger son bail dans la cité phocéenne. Si ce n’est pas fait, Florian Thauvin pourra négocier avec le club de son choix dès janvier. Et plusieurs clubs italiens attendent cette occasion. Prétendants de longue date du Marseillais, l’Inter Milan, la Lazio Rome et l’AS Rome seraient candidats pour l’avoir. Une liste à laquelle il faudra désormais ajouter le Milan AC. Selon Tuttosport ce vendredi, après avoir refusé de payer 15 millions d’euros aux Marseillais lors du mercato estival, les Rossoneri surveilleraient le dossier de très près. Recruter Florian Thauvin gratuitement est une belle affaire dont ne voudraient pas se priver les Italiens. Reste à voir comment Pablo Longoria va s’y prendre pour inverser la tendance.













Par JOËL