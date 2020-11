PSG : Forfait avec le Brésil, Neymar apte contre Leipzig ?

Publié le 13 novembre 2020 à 20:45

Neymar a été déclaré officiellement forfait par la sélection du Brésil ce vendredi. Le meneur de jeu du PSG ne jouera pas les deux matchs de sa sélection, de quoi faire plaisir à Thomas Tuchel qui aimerait le récupérer pour le match face au RB Leipzig dans 10 jours.

Neymar écarté pour les matchs du Brésil

Blessé avec le PSG en Ligue des champions, Neymar avait malgré tout été appelé par le sélectionneur du Brésil. Cependant, il a finalement été sorti du groupe qui va affronter le Vénézuéla ce samedi 14 novembre et l’Uruguay mardi 17 novembre, en éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Une bonne nouvelle pour Thomas Tuchel qui espère récupérer la star brésilienne pour la rencontre face au RB Leipzig en C1 le 24 novembre, au Parc des Princes. Touché aux adducteurs le 28 octobre dernier, le N°10 du PSG a engagé une course contre la montre pour être opérationnel le plus rapidement possible. D’après L’Équipe, « Neymar doit rentrer en France, car il n’est pas encore apte à jouer comme le PSG l’avait annoncé préalablement ». Le Brésilien va poursuivre ses soins pendant le reste de la trêve internationale tout en préparant son retour à la compétition.

Le PSG en mauvaise posture dans le groupe H

Il faut rappeler que l’équipe de Thomas Tuchel a enregistré deux défaites en 3 matchs disputés dans le groupe H en Ligue des champions. Le club de la capitale est 3e derrière Manchester United et le RB Leipzig qui ont 6 points chacun. Après la réception du club allemand, le Paris SG se déplacera à Old Traford où il devrait affronter les Red Devils le 2 décembre avant d'accueillir Istanbul Basaksehir à Paris le 8 décembre. Une phase retour décisive pour Thomas Tuchel, contesté et menacé de limogeage après les deux défaites de son équipe.













Par ALEXIS