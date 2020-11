ASSE Mercato : Énorme rebondissement dans le dossier Clichy

Publié le 14 novembre 2020 à 08:30

Récemment annoncé à l’AS Saint-Étienne, Gaël Clichy ne devrait pas rejoindre les Verts. L’arrière gauche a rejoint la Suisse où il s’entraîne avec un club de l’élite.

Gaël Clichy, le dossier déjà clos à l’ASSE ?

Avec la grave blessure d’Yvann Maçon, l’AS Saint-Étienne avait coché le nom de Gaël Clichy. Dans un effectif rajeuni par Claude Puel, le latéral de 35 ans aurait réussi à apporter son expérience aux Verts. Sa signature n’aurait rien coûté au club du Forez. L’arrière gauche est libre depuis son départ d’Istanbul Basaksehir cet été. Alors qu’on pouvait penser que l’ASSE devait saisir cette opportunité, un accord n’a pas été trouvé entre les deux parties. L’ancien international (20 sélections) s’entraîne depuis une semaine avec les Suisses du Servette FC. Le joueur en a donné la confirmation.

Une dernière pige en Suisse plutôt qu’un retour en Ligue 1 ?

« Je remercie le Servette FC pour son accueil et la possibilité qu’il me donne de pouvoir me maintenir en forme au sein d’un groupe compétitif, tout en étant proche de ma famille à Genève », a déclaré Gaël Clichy dans le communiqué publié par le club. Toutefois, le latéral n’a pas indiqué s’il se verrait offrir un contrat par la formation helvète comme l’ont assuré certains. Celle-ci pointe actuellement à la 7e place du championnat suisse. En l’absence de Maçon, Claude Puel devrait privilégier des solutions internes. Le coach de l’ASSE peut encore compter sur Miguel Trauco et Gabriel Silva pour compenser l’absence du titulaire au poste. Lequel ne devrait pas revenir sur les terrains avant plusieurs mois.













Par Ange A.