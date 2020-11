ASSE : Un indésirable de Puel fait son retour en amical.

Publié le 13 novembre 2020 à 19:37

L’ ASSE a battu le Grenoble Foot 38 en amical (3-2) ce vendredi grâce aux buts de Maxence Rivera, Kévin Monnet-Paquet et de Tyrone Tormin. Une présence a cependant marqué le match, c’est celle de Ryad Boudebouz au sein de l’équipe de Claude Puel.

ASSE : Boudebouz a rejoué contre Grenoble Foot

Ryad Boudebouz, milieu offensif de l’ ASSE, est sur la longue liste de joueurs écartés par Claude Puel de son groupe cette saison. Poussé vers la porte de sortie de l’AS Saint-Étienne au dernier mercato estival, il est resté au club faute de preneur. Il n’a jamais figuré dans le groupe de Claude Puel en 10 journées de Ligue 1. Mais contre toute attente, l’Algérien a rejoué avec les Verts ce vendredi après-midi, au Centre sportif Robert-Herbin. Il était dans le groupe stéphanois contre Grenoble. Mieux, Ryad Boudebouz est entré en cours de jeu, précisément en seconde période. Il a remplacé le buteur Maxence Rivera (46e). L’ ASSE était menée (2-1) à la pause avant l’entrée du milieu offensif. En d’autres termes, il a aidé les Verts à renverser le club classé 8e de Ligue 2.

Retour en grâce de Ryad Boudebouz ?

La participation de Ryad Boudebouz à ce match amical est-elle un signe annonciateur de son retour en grâce ? Possible, car l’ ASSE broie du noir en Ligue 1 où elle reste sur six défaites de rang. Pour rappel, Claude Puel a récupéré deux joueurs parmi les indésirables : Wahbi Khazri et Miguel Trauco. Pour ce match amical, le club ligérien comptait de nombreux absents en raison de la trêve internationale et des blessures. Denis Bouanga, Harold Moukoudi, Wahbi Khazri, Miguel Trauco et Saïdou Sow sont avec leur sélection respective. Quant à Jessy Moulin, Romain Hamouma, Yvan Neyou et Mahdi Camara, ils n’ont pas pris part au match. Tout comme Mathieu Debuchy et Arnaud Nordin qui se remettent de leur blessure.













Par ALEXIS