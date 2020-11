OM : Villas-Boas fixe trois objectifs pour la fin d’année

Publié le 14 novembre 2020 à 11:40

La trêve internationale n'est pas de tout repos pour l’ OM. André Villas-Boas a imposé un rythme de travail qui devrait permettre à l’Olympique de Marseille d’atteindre trois objectifs à court terme.

André Villas-Boas en baisse de popularité

Arrivé sur le banc de l’ OM fin mai 2019, André Villas-Boas s’est rapidement imposé comme un bon entraîneur. Avec le technicien portugais, l’Olympique de Marseille a fini 2e de Ligue 1, se qualifiant ainsi pour la Ligue des champions, compétition à laquelle le club olympien n’a plus participé depuis 7 ans. De quoi rendre l’ancien coach de Chelsea très populaire auprès des supporters. Mais depuis le début de la nouvelle saison, l’ OM n’est plus aussi convaincant que la saison dernière. Si le club phocéen est 4e de Ligue 1, le style de jeu laisse tout de même à désirer. En Ligue des champions, c’est la catastrophe. À l’issue des 3 premières journées, l’Olympique de Marseille est dernier de sa poule, avec 3 défaites, 0 but marqué et 7 buts encaissés. Pour toutes ces raisons, André Villas-Boas a perdu de son crédit auprès des fans olympiens et des observateurs.

OM : trois objectifs à atteindre pour se relancer

Pour relancer la machine phocéenne et reconquérir l’estime des supporters, le stratège lusitanien a donc fixé trois objectifs majeurs à atteindre à court terme, c’est-à-dire avant la fin de l’année 2020. Selon les informations de L’Équipe, le tacticien de 43 ans aurait d’abord demandé à ses joueurs de ne perdre aucun des matchs restants en Ligue 1 jusqu’à la trêve hivernale. L’ex-patron du banc de Tottenham aurait ensuite intimé l’ordre aux joueurs de l' OM de prendre au moins 6 points sur 9 possibles pour la fin des matchs de poules de la Ligue des champions. Enfin, André Villas-Boas aurait demandé à ses hommes de battre le PSG lors du trophée des champions en janvier, si cette rencontre est organisée. Le Portugais est convaincu que si ces trois objectifs sont atteints, la confiance reviendra au sein de la grande famille olympienne.













Par JOËL