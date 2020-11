Angers SCO - OL : mauvaises nouvelles pour l’Olympique Lyonnais

Publié le 14 novembre 2020 à 09:30

Avant le déplacement de l'Olympique lyonnais sur le terrain du Sco Angers, deux mauvaises nouvelles sont tombées pour Rudi Garcia. L’ OL a perdu deux de ses éléments importants à l'approche de ce match de la 11e journée de Ligue 1.

OL : Karl Toko Ekambi et Maxwel Cornet suspendus

Deux joueurs internationaux de l’OL ne participeront pas au match contre Angers SCO, après la trêve internationale. Ils sont rattrapés par les cartons jaunes cumulés en Ligue 1 depuis le début de la saison. La Commission de discipline de la Ligue de football professionnel leur a infligé chacun un match de suspension ferme, pour avoir écopé de 3 avertissements sur une période de 10 matchs. Rudi Garcia, coach de l’Olympique Lyonnais, ne pourra donc pas disposer de Karl Toko Ekambi et de Maxwel Cornet dès la reprise du championnat. Le Camerounais et l’Ivoirien sont présentement avec leur sélection nationale respective dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2021). Karl Toko Ekambi avait reçu son 3e carton jaune contre le LOSC (1-1) tandis que Maxwel Cornet a été averti pour la 3e fois lors du derby OL - ASSE (2-1). L’attaquant débarqué de Villarreal avait cependant joué le derby le 8 novembre, car sa suspension n'a pris effet qu'à partir du 10 novembre. Le polyvalent ailier, lui, purge sa peine à partir du 17 novembre.

Lyon invaincu sur 7 matchs consécutifs avant le SCO Angers

L’OL est 5e de Ligue 1 avec 17 points avant son match contre le SCO Angers. L'équipe de Rudi Garcia n’a qu’un point de retard sur le Stade rennais (3e) et 2 points de moins que le LOSC, 2e au classement de Ligue 1. Mieux, les Gones sont sur une série positive de 7 matchs sans défaites en championnat, soit précisément 3 victoires et 4 nuls.













