ASSE Mercato : Du nouveau sur l'intérêt de Milan pour Saliba

L’ ASSE n’attend plus que l’ouverture du mercato hivernal pour accélérer le dossier de prêt de William Saliba. La menace de l’AC Milan a certes été évoquée, mais Claude Puel tiendrait toujours la barre.

William Saliba privilégie l'ASSE à l'AC Milan

L’ASSE veut faire revenir William Saliba cet hiver pour prêter main-forte à l’équipe de Claude Puel en grande difficulté en Ligue 1. Les Stéphanois n’attendent plus que la réponse officielle d’Arsenal d’ici janvier 2021. Entre-temps, l’intérêt de l’AC Milan pour le jeune défenseur a été dévoilé au grand jour. Comme l’AS Saint-Étienne, le club lombard souhaite se faire prêter les services de la pépite. Vu les grands moyens des Rossoneri, nul doute qu'ils peuvent mener la vie dure aux Verts dans le dossier William Saliba. Mais aux dernières nouvelles, Arsenal n’est pas enclin à envoyer son jeune joueur dans un championnat qu’il ne connait pas et où il serait confronté à un souci d’adaptation en une demi-saison.

De plus, But Football Club assure que le joueur de 19 ans n'a pas l'intention d'aller en Italie, ayant déjà du mal à s’imposer en Angleterre. En d’autres termes, il n’est pas question pour l’arrière formé à l’ASSE d’aller à l’aventure dans un autre pays étranger. William Saliba préfèrerait en effet rejoindre un autre club de Premier League où il pourrait progresser sans faire face à un problème d’intégration. Mais à défaut, il privilégie son ancien club. D’après la source, « son envie est de rejoindre Saint-Étienne, une ville et un club qu'il connaît parfaitement ».

Unai Emery responsable de la situation de Saliba

La recrue d'Arsenal n'a pas encore joué une minute avec l'équipe de Mikel Arteta. Le nouvel entraineur du club londonien ne compte pas sur William Saliba qui n'est pas sa recrue mais celle de son prédécesseur Unai Emery. Ce dernier a été limogé en début de saison 2019-2020, précisément le 29 novembre 2019. Rappelons que William Saliba avait été recruté le 25 juillet 2019, mais avait été laissé à la disposition de l'ASSE, sous forme de prêt, jusqu'à l'été 2020.













