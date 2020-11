Barça Mercato : Lionel Messi a un plan pour la fin de saison

Publié le 14 novembre 2020 à 12:40

Lionel Messi, dont le contrat expire en juin prochain, aurait déjà ficelé son plan pour quitter le Barça. Plusieurs mois avant l’échéance, l’Argentin aurait même déjà une idée précise de sa prochaine destination.

Lionel Messi déterminé à quitter le Barça en fin de saison

Lionel Messi sera en fin de contrat avec le Barça en juin prochain. Malgré cela, les supporters catalans et plusieurs observateurs ne voient pas le sextuple Ballon d’Or quitter le FC Barcelone pour une autre formation. Autrement dit, le capitaine barcelonais devrait prolonger. Un avis que ne partage pas le journaliste à Eurosport UK, Dean Jones. Selon le confrère anglais, si Lionel Messi est curieux de voir quelle nouvelle direction sera élue le 24 janvier prochain, il devrait finalement opter pour un départ de l’écurie catalane à la fin de son contrat.

Quelle prochaine destination pour l’Argentin ?

Deux clubs, à savoir le PSG et Manchester City, seraient à la lutte pour accueillir le natif de Rosario en cas de départ du Barça. Une bataille dans laquelle le Paris Saint-Germain souhaite prendre les devants en ouvrant les négociations avec la star catalane dès janvier, à en croire ESPN Argentine. Mais le joueur de 33 ans serait plus sensible à l’intérêt de Manchester City. Toujours selon Dean Jones lors de son podcast Ranks FC, Lionel Messi devrait choisir de rejoindre les Citizens plutôt que les Parisiens pour une raison assez simple. En effet, le capitaine barcelonais compte finir sa carrière en Major League Soccer, le championnat d’élite nord-américain. Et Manchester City possède une filiale en MLS, à savoir New York City FC. Pour l’Argentin, après son passage en Premier League, Manchester City pourrait donc lui permettre de signer avec New York City FC pour la fin de sa carrière. Le Paris Saint-Germain devrait donc s’activer pour inverser la tendance.













Par JOËL