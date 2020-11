ASSE Mercato : Un ancien buteur fait les yeux doux aux Verts

Publié le 16 novembre 2020 à 14:45

Ancien attaquant de l'ASSE, Bafétimbi Gomis ne songe pas encore à raccrocher les crampons. Cependant, il envisage une reconversion à l’AS Sant-Etienne ou à l’Olympique Lyonnais, deux clubs auxquels il reste toujours attaché.

ASSE : Bafétimbi Gomis n'exclut pas son retour chez les Verts

À trente 35 ans passés, Bafétimbi Gomis, ex-joueur de l'ASSE, ne compte pas mettre un terme à sa carrière maintenant. Il veut jouer « deux ou trois années » encore au maximum, avant de prendre sa retraite. Et le natif de La Seyne-sur-Mer (Var) ne ferme aucune porte pour les prochaines saisons. « Je ne me fixe pas de limites. Dans la vie, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ma carrière et mes transferts, notamment de l’AS Saint-Étienne à l’OL, le prouvent », a-t-il confié à But Football Club dans une interview exclusive.

En d’autres termes, Bafétimbi Gomis n’exclut pas de revenir à l'ASSE pour y finir sa carrière. En tout cas, il assure qu’il « continuera à jouer tant qu’il aura l'envie et les jambes ». Dans la suite de ses confidences à la source, le joueur d’Al-Hilal FC (Arabie Saoudite) apprend qu’il « rencontre beaucoup de personnes ». « J’ai régulièrement des conversations avec les dirigeants de l'AS Saint-Étienne ou avec ceux de l'Olympique Lyonnais. J'ai gardé des attaches », a-t-il fait savoir. Pour sa reconversion, Bafétimbi Gomis « verra ce qui lui sera proposé » après sa retraite. Toutefois, il a déjà sa petite idée. « Ce sera plutôt dans l'organigramme d'un club. J'ai déjà reçu des offres de clubs où j'ai joué. Je verrais bien dans deux ou trois ans », a-t-il annoncé.

Gomis passé de l'AS Sant-Etienne à l’Olympique Lyonnais

Bafétimbi Gomis a été formé à l'ASSE entre 2000 et 2002. Il a ensuite été lancé par le club ligérien en Ligue 2 lors la saison 2003-2004. Après 7 saisons consécutives chez les Verts, il a signé chez leurs rivaux lyonnais en juillet 2009. parti e, Angleterre, il avait été prêté à l’Olympique de Marseille par Swansea pour une saison, en juillet 2016. L’ex-Tricolore évolue à Al-Hilal FC depuis août 2018, après un bref passage à Galatasaray (2017-2018). Son contrat avec le club saoudien va jusqu’au 30 juin 2022.













Par ALEXIS