OM : RFI commet une grosse boulette avec Bernard Tapie

Publié le 16 novembre 2020 à 17:15

Ancien président de l'OM (1986-1994), Bernard Tapie ne se porte pas bien. Ce lundi, RFI (Radio France Internationale) a publié dans la catégorie nécrologie plusieurs articles dont l’un concernait l’ancien dirigeant de l’Olympique de Marseille.

OM : RFI publie une nécrologie sur Bernard Tapie

Bernard Tapie souffre d’un double cancer de l’estomac et de l’oesophage depuis plusieurs années. En se fiant à un des articles de nécrologie publiés par RFI ce lundi, on aurait cru que cette maladie avait finalement entraîné la mort de l’ancien président de l'OM. Or, Bernard Tapie est bel et bien vivant et continue à lutter courageusement contre la maladie. La célèbre radio s’est rendu compte de son inqualifiable boulette et s’est dépêchée de publier un tweet pour présenter ses excuses à l’illustre homme et à sa famille, ainsi qu’à ses millions d’auditeurs à travers le monde. « Un problème technique a entraîné la publication de nombreuses nécrologies sur notre site. Nous sommes mobilisés pour rectifier ce bug majeur et présentons nos excuses aux personnes concernées ainsi qu’à vous qui nous suivez et nous faites confiance », a posté la radio mondiale sur son compte Twitter.

Bernard Tapie annoncé mort en août

En août dernier, la Chaîne L’Équipe avait commis la même boulette à travers un bandeau annonçant la mort de l’ex-membre du gouvernement. Une information qui avait provoqué des réactions courroucées sur les réseaux sociaux et émues à l'OM, avant les corrections de rigueur. Comme RFI ce lundi, le média avait également présenté ses excuses à l'ancien dirigeant de l'écurie phocéenne après s’être aperçu de son énorme bévue. « La chaine L’Équipe tient à présenter ses excuses à Bernard Tapie et ses proches, ainsi qu’à ses téléspectateurs, pour la diffusion, par erreur, d’une fausse information. La chaine L’Équipe soutient plus que jamais Bernard Tapie dans sa lutte contre la maladie », avait tweeté la Chaîne L’Équipe le 28 août dernier.













Par JOËL