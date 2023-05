La ville de Marseille vient prendre une décision historique afin d’immortaliser la mémoire de Bernard Tapie, l’ancien président emblématique de l’OM.

OM : L’esplanade du stade Vélodrome rebaptisé Bernard Tapie

Il aura marqué l’histoire de l’Olympique de Marseille d’une empreinte indélébile. Le 3 octobre 2021, Bernard Tapie tirait sa révérence en laissant derrière lui un souvenir impérissable au peuple phocéen. "Le Boss" avait notamment permis à l’OM de remporter sa première Ligue des champions en mai 1993. À l’occasion du 30e anniversaire de ce titre européen, la ville de Marseille a décidé d’honorer la mémoire de ce grand homme.

Le maire de la cité phocéenne, Benoît Payan, a en effet indiqué que l’esplanade du stade Vélodrome, en haut des marches, portera désormais le nom de Bernard Tapie. "La grande esplanade qui mène au stade Vélodrome, côté Jean-Bouin, portera le nom de Bernard Tapie, dévoile Benoît Payan. On marque dans le marbre son nom, son passage, sa contribution à l’histoire de ce club", a-t-il déclaré dans des propos rapportés La Provence.

Une initiative en accord avec sa famille

Cette décision historique suscite à la fois admiration et soulagement au sein de la communauté marseillaise. Car les supporters, qui réclamaient cet acte depuis plus d’un an, ont enfin vu leur souhait s’accomplir. À noter que Bernard Tapie, homme d'affaires et ancien président de l'Olympique de Marseille, a joué un rôle majeur dans la vie politique, économique et sportive de la ville.

Sa personnalité charismatique et son engagement passionné ont fait de lui une figure emblématique de Marseille, bien au-delà du monde du football. Sa capacité à mobiliser les foules et son dévouement à la promotion de la ville ont laissé une empreinte durable dans le cœur des Phocéens. La décision de renommer l'esplanade du stade Vélodrome en son honneur de Bernard Tapie a été prise dans le but de rendre hommage à cet homme qui a marqué l'histoire de la ville.

Cette initiative a été faite "en accord avec sa famille", précise Benoît Payan. L'esplanade du stade Vélodrome est un lieu symbolique, imprégné de l'histoire du football marseillais et des moments de gloire du club. En donnant le nom de Bernard Tapie à cet endroit, la ville souhaite perpétuer son héritage et rappeler aux générations futures le rôle joué par cet homme dans l'évolution du club et de la ville elle-même.