PSG : Kylian Mbappé, Deschamps se prend une grosse baffe

16 novembre 2020

La convocation de Kylian Mbappé en équipe de France alors qu’il est blessé continue à susciter la polémique. Cette fois, c’est Didier Roustan qui tacle sévèrement Didier Deschamps pour avoir convoqué l’attaquant du PSG.

Kylian Mbappé blessé contre le FC Nantes

Le PSG s’est imposé à l’extérieur contre le FC Nantes (3-0), le 31 octobre dernier. Kylain Mbappé avait même marqué un but. Mais l’attaquant du Paris Saint-Germain n’a pas terminé le match, à cause d’une blessure à la cuisse. Ce qui n’a pourtant pas empêché Didier Deschamps de le retenir parmi les Bleus pour le rassemblement de ce mois. Kylian Mbappé n’a toutefois pas joué les deux premières rencontres de l’équipe de France, contre la Finlande (0-2) puis le Portugal (1-0). Mais le génie parisien semble désormais se porter beaucoup mieux, comme le montre une photo qu’il a publiée sur les réseaux sociaux. On y voit l’enfant de Bondy exhiber sa cuisse droite, sourire aux lèvres. Ce qui porte à croire que l’ancien Monégasque sera aligné contre la Suède en Ligue des nations, mardi soir au Stade de France. Mais pour Didier Roustan, c’était déjà une grosse bévue de Didier Deschamps de convoquer le prodige de 21 ans.

Didier Roustan fracasse Didier Deschamps

Le journaliste de L'Équipe du Soir a d'abord déclaré avoir été « étonné, voire choqué, que Didier Deschamps sélectionne Kylian Mbappé alors qu'il était blessé ». Le confrère estime qu' « il aurait été bien mieux de le laisser récupérer, qu'il soit avec les médecins de son club, qu'il puisse tranquillement se remettre en route ». Didier Roustan pense qu'en convoquant le champion du monde blessé, le sélectionneur a manqué de respect au Paris Saint-Germain. « En tout cas, je n'ai pas trouvé ça très bien vis-à-vis du PSG que Didier Deschamps prenne ce risque. Quand le Bayern dit non à l'équipe de France, et bien c'est non. Alors que le PSG, dans cette histoire je ne pense pas qu'il ait été ravi… », a déploré le chroniqueur. Pour Didier Roustan, si le prodige « était resté douze jours avec son club il aurait bien pu se préparer » et cela était « plus raisonnable ». Mais Kylian Mbappé semble rétabli. Dans ce cas, le journaliste recommande « qu'il les fasse ses 45 minutes avec les Bleus contre la Suède… »













Par JOËL