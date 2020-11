Équipe de France : La composition probable contre la Finlande

Publié le 11 novembre 2020 à 12:10

L'équipe de France de Didier Deschamps affronte la Finlande, ce mercredi soir (21h10), en match amical au Stade de France. Avant les deux rencontres de Ligue des Nations au Portugal et contre la Suède, le sélectionneur va faire tourner son effectif et proposer un onze inédit contre les Scandinaves.

Une équipe de France inédite contre la Finlande

Didier Deschamps va faire avec les moyens du bord pour ce premier match du tryptique de novembre des Bleus. En amical, ce mercredi soir (21h10), contre la Finlande, les Français devraient adopter un 4-4-2 un peu exceptionnel. Steve Mandanda prendra place dans les buts tricolores, annonce L'Equipe, tandis que la défense centrale sera composée de Camille Lenglet et Kurt Zouma. Le sélectionneur aimerait par ailleurs donner du temps de jeu au milieu de terrain à Paul Pogba, remplaçant lors de cinq de ses sept matches avec Manchester United. Le Mancunien devrait être associé dans l'entrejeu au Rennais Steven Nzonzi. Enfin, l'attaque sera animée par Olivier Giroud et Wissam Ben Yedder. Hugo Lloris, Presnel Kimpembe, Antoine Griezmann ou encore N'Golo Kanté devraient souffler avant le duel entre l'équipe de France et le Portugal samedi. Kylian Mbappé est lui blessé.

La première de Marcus Thuram

Sur l'aile droite, Didier Deschamps hésite encore entre Moussa Sissoko et Kingsley Coman. Enfin le côté gauche devrait être occupé par le nouveau venu en équipe de France, Marcus Thuram, qui connaitrait alors sa première sélection. Un joueur habitué à vivre dans l'ombre de son père, Lilian Thuram, mais qui compte bien se faire un prénom en équipe de France. "J'ai eu l'occasion de discuter avec lui, a révélé Didier Deschamps. Il est habitué à ce que l'on parle beaucoup de son papa, ce ne lui fait pas de l'ombre. Dans son état d'esprit, c'est plutôt quelqu'un qui est à l'aise, décontracté. Quand on est fils de, forcément cela revient en boucle. Maintenant le plus important, c'est sa vie, sa carrière. Si Marcus est là, je considère qu'il le mérite." À lui de prouver à Didier Deschamps qu'il ne s'est pas trompé, contre la Finlande.

La composition probable de l'équipe de France : Mandanda - Digne, Lenglet, Zouma, Dubois - Thuram, Pogba, Nzonzi, Sissoko - Ben Yedder, Giroud.













Par Matthieu