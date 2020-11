OL Mercato : Annonce de Rudi Garcia sur son avenir à Lyon

Publié le 17 novembre 2020 à 08:45

L'OL songe à la prolongation du contrat de Rudi Garcia. Les négociations dans ce sens sont en cours. En attendant l’issue des tractations, le coach a fait une annonce.

OL : Rudi Garcia n'exclut pas un retour en Italie

Rudi Garcia a lâché des indices sur son avenir à l'OL dans une interview dans The Athletic. Il n’écarte pas un retour en Italie où il a entraîné l’AS Rome entre 2013 et 2016. « J’ai vraiment aimé la Serie A grâce à la tactique du football transalpin. Peut-être que j’y retournerais un jour », a annoncé l’entraineur de l’Olympique Lyonnais. Rudi Garcia est également tenté par une aventure outre-Manche. Il a rappelé qu’il « a eu des opportunités en Angleterre pour aller à Everton et Southampton par le passé ».

Sur la question de son futur à l'OL, le technicien de 56 ans n’a aucun doute. Il a fait connaitre son choix. « Je me sens bien en France. Je me sens bien à Lyon », a-t-il confié à la source. La saison dernière, le coach des Gones avait réussi à conduire son équipe jusqu'en demi-finale de la Ligue des champions, en sortant la Juventus en 8e de finale et Manchester City en quart de finale. Cependant, Lyon avait fini 7e de Ligue 1, suite à l'arrêt brutal de l'exercice, à cause de la pandémie de coronavirus.

Rudi Garcia situé sur son sort en 2021

Rudi Garcia a été engagé par le club rhodanien, le 14 octobre 2019. Il a remplacé Sylvinho viré après le derby perdu contre l’ASSE (0-1), lors de la 9e journée de Ligue 1. Il a signé un contrat de deux saisons qui expire le 30 juin 2021. Pour la prolongation de son contrat, Jean-Michel Aulas a indiqué qu’il n’y a pas urgence. Le patron de l'OL compte prendre une décision après la première moitié de la saison en cours.













Par ALEXIS