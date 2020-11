Montpellier HSC Mercato : Der Zakarian décide pour son futur

Publié le 17 novembre 2020 à 10:30

Entré dans sa quatrième saison de suite au Montpellier HSC, Michel Der Zakarian a une idée claire sur son futur en Hérault. À sept mois de la fin de son contrat, il a annoncé la couleur sur son avenir, alors que le MHSC pointe à la septième place du classement de Ligue 1.

Montpellier HSC : Der Zakarian veut poursuivre au MHSC

Michel Der Zakarian va-t-il aller au-delà de son contrat au Montpellier HSC, soit après le 30 juin 2021 ? Oui si la décision n’appartenait qu’à lui seul. « Je me plais à Montpellier. C’est ma 22e saison ici en tant que joueur, entraîneur et éducateur », a-t-il répondu sur la chaîne Téléfoot, tout en précisant que « les clés sont entre les mains de mes dirigeants ». « Ce sont eux qui décident s’ils sont contents de moi ou pas », a indiqué le coach de 57 ans. L’entraîneur des Pailladins ne s’est pas arrêté à cette déclaration. Il a justifié son bien-être en Hérault ensuite. « Je travaille avec des gens en qui j’ai confiance et qui me font confiance. On travaille en harmonie avec la direction et toutes les composantes du club », a-t-il souligné.

Parcours et bilan de Michel Der Zakarian

Michel Der Zakarian est un ancien joueur du Montpellier HSC. Il y a évolué durant neuf saisons consécutives (1988-1997). Après avoir pris sa retraite à la Paillade, il y a débuté sa reconversion, à la tête des catégories de jeunes (C et B) entre 1998 et 2006. Il a entraîné le FC Nantes (février 2007-août 2008 et mai 2012-juin 2016), Clermont Foot (juillet 2009-mai 2012) et le Stade de Reims (juillet 2016-mai 2017) ensuite. Le 23 mai 2017, il est revenu au MHSC pour diriger l’équipe première. Son bilan avec le club de Laurent Nicollin ? 50 victoires, 41 nuls et 37 défaites en 128 matchs dirigés, toutes compétitions confondues, en un peu plus de trois saisons.













Par ALEXIS