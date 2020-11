Équipe de France : Des surprises dans l'équipe face à la Suède

Publié le 17 novembre 2020 à 14:15

L'équipe de France termine sa série de trois matches avec la réception de la Suède au Stade de France, ce mardi (20h45) pour le compte de la dernière journée de Ligue des Nations. Un match "pour du beurre" du côté des Bleus, déjà qualifiés pour la phase finale grâce à leur victoire au Portugal samedi (1-0).

L'équipe de France pour l'honneur contre la Suède

Les Bleus de Didier Deschamps ont fait le boulot samedi contre le Portugal. C'était le seul match qui comptait véritablement au cours de cette pause internationale, décisif pour la qualification en phase finale de la Ligue des Nations, prévue en octobre 2021. Grâce au but de N'Golo Kanté, l'équipe de France s'est évité un dernier match sous pression, ce mardi (20h45), contre la Suède. Assurés de la première place de leur groupe, les Français vont jouer pour l'honneur, mais ce sera également l'occasion de se montrer pour certains seconds couteaux. À l'image du match perdu contre la Finlande la semaine dernière (0-2), Didier Deschamps devrait largement remanier son équipe face aux Scandinaves. Le sélectionneur pourra ainsi peaufiner ses choix en vue de l'Euro 2021, l'été prochain. Mais certains choix de double champion du monde pourraient faire grincer des dents.

Des Bleus remaniés et Kylian Mbappé titulaire ?

Didier Deschamps devrait, selon L'Equipe, opter pour un 4-4-2 ou un 4-4-1-1 et reléguer son schéma classique au second plan. Lucas Digne, Clément Lenglet et Léo Dubois pourraient retrouver une place de titulaires. Tout comme Moussa Sissoko, sur le terrain au coup d'envoi contre la Finlande et très décevant. Il devrait être associé à Paul Pogba au milieu, qui aura été des trois rencontres, lui qui est en manque de temps de jeu à Manchester United. Marcus Thuram continuera de tenter de convaincre Didier Deschamps après des performances intéressantes lors des deux précédentes rencontres de l'équipe de France. Enfin, Olivier Giroud retrouvera sa place de titulaire et devrait être associé à Antoine Griezmann. Dernière information du quotidien sportif français, le Parisien Kylian Mbappé devrait bel et bien être titulaire, après avoir manqué les matches de la semaine dernière. De quoi faire grincer des dents au PSG.

La composition probable de l'équipe de France face à la Suède : Lloris - Digne, Lenglet, Varane, Dubois - Thuram, Pogba, Sissoko, Mbappé - Giroud, Griezmann. Sélectionneur : Didier Deschamps. Absents : Kanté (suspendu), Fekir, Aouar, Tolisso (blessés), Ben Yedder (Covid-19).













Par Matthieu