Portugal 0-1 France : Direction le dernier carré de la Ligue des Nations !

Publié le 15 novembre 2020 à 08:02

En allant s'imposer au Portugal, l'Equipe de France a validé sa qualification pour le Final 4 de la Ligue des Nations, synonyme d'élimination du tenant du titre.

Portugal 0-1 France : Anthony Martial malchanceux

On avait quitté des Bleus moribonds face à la Finlande (0-2) mercredi, on les a retrouvés plus enjoués ce samedi à Lisbonne, match couperet pour la qualification pour le dernier carré de la Ligue des Nations, titre que détient le Portugal. Coman se distinguait par une première situation, mais Rui Patricio repoussait près de sa lucarne (5'). Puis, Martial, par trois fois, s'est procuré d'énormes occasions sans trouver la faille. Idéalement servi par Griezmann, il a d'abord buté sur la sortie de Rui Patricio (12'), puis a trouvé la barre de la tête (30'). Enfin, sa reprise à bout portant sur un caviar de Lucas Hernandez, a également été détournée par le gardien de Wolves (41').

Portugal 0-1 France : N'Golo Kanté monstrueux

Hyperactif au milieu de terrain avec, notamment, 4 interceptions, N'Golo Kanté s'est mué en buteur pour la deuxième fois de sa carrière en Equipe de France, à l'occasion de sa 44e sélection... ce n'était plus arrivé depuis sa première. À l'affût d'une frappe de Griezmann repoussée par Rui Patrcio, le milieu de Chelsea a ouvert le score de près. (0-1, 53'). Un résultat qui ne changera plus, grâce à un excellent Hugo Lloris dans les buts. D'abord, le capitaine français a été sauvé par son poteau sur une tête de José Fonte (60'), avant de se détendre spectaculairement et de repousser - main opposée - une frappe de Moutinho qui prenait le chemin de la lucarne (75').

Avec cette victoire, la France s'assure la qualification dans le dernier carré avant même la dernière rencontre face à la Suède, mardi. Les trois autres tickets restent à déterminer.

Les notes de Portugal - France

Portugal : Patricio (6) - Cancelo (6), Fonte (5), Dias (5), Guerreiro (5) - Carvalho (4), Danilo (5), Fernandes (5) - B.Silva (5), Ronaldo (5), Félix (5).

France : Lloris (8) - Pavard (6), Varane (6), Kimpembe (6), Hernandez (6) - Pogba (6), Kanté (8), Rabiot (7) - Griezmann (6) - Martial (4), Coman (5).













Par Clément