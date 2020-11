PSG Mercato : Le remplaçant de Kylian Mbappé tout trouvé

Publié le 17 novembre 2020 à 14:45

Le dossier Kylian Mbappé est l'un des points très chauds du PSG en ce moment. Les discussions sont âpres entre la direction parisienne et l'international français au sujet de sa prolongation de contrat et pour pallier l'éventualité d'un départ au mercato estival 2021, Leonardo et Nasser al-Khelaïfi planchent sur un très gros coup.

Anticiper le départ de Kylian Mbappé

L'avenir de Kylian Mbappé au PSG est en suspens. Le joueur, qui aura 22 ans dans un mois, est en pleine négociations avec la direction parisienne qui souhaite prolonger le contrat de son prodige, qui prend fin en juin 2022. Mais les deux camps sont loin d'un accord. Entre les prétentions salariales du joueur et des désirs difficiles à honorer, une entente n'est pas encore trouvée. Sans accord, un départ de Kylian Mbappé semble inévitable au mercato d'été prochain. Le PSG ne prendra jamais le risque de voir sa star partir libre après l'avoir recrutée 145 millions d'euros hors bonus. Et la direction sportive, Leonardo en tête, anticipe tous les scénarios, en envisageant déjà un remplaçant de renom à Mbappé. En utilisant l'argent débloqué par le transfert du n°7 parisien, le PSG pourra s'offrir n'importe qui ou presque et a déjà une idée très précise en tête.

Le PSG se tourne vers l'Atlético de Madrid

La direction du PSG s'intéresserait fortement à João Félix, selon les informations du journaliste espagnol Eduardo Inda. Leonardo et Nasser al-Khelaïfi se seraient mis d'accord pour débloquer une large enveloppe dans l'optique de recruter le jeune attaquant portugais, qui vient tout juste d'avoir 21 ans. João Félix a été transféré au prix fort à l'Atlético de Madrid, acheté au Benfica contre 126 millions d'euros au mercato d'été 2019, à la suite du départ d'Antoine Griezmann au FC Barcelone. Le hic, c'est la clause libératoire pour le joueur, fixée à 300 millions d'euros par l'Atleti. Très impacté par le crise, le club madrilène pour cependant céder pour une somme avoisinant les 200 millions d'euros pour João Félix qui, après une première saison difficile, montre l'étendue de son talent cette année. En dix matches toutes compétitions confondues, il a inscrit sept buts et délivré deux passes décisives. En cas d'échec du transfert, le PSG pourrait également se tourner vers Vinicius Jr. Le Brésilien du Real Madrid plait beaucoup à Leonardo et Zinédine Zidane ne verrait pas d'un mauvais oeil le départ de son joueur... Tout va donc dépendre de la décision finale de Kylian Mbappé.













Par Matthieu