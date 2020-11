ASSE : Les attaquants de l'équipe de Puel mis en cause

Publié le 17 novembre 2020 à 13:45

L'ASSE est inquiétante en ce début de saison. Elle est dans une spirale négative de 6 défaites de suite et est menacée de relégation. Un ancien buteur du club ligérien met directement en cause les attaquants des Verts.

ASSE : Les insuffisances des attaquants pointées

L'ASSE compte 10 points en 10 journées de Ligue 1 disputées. Les Verts ont concédé 15 buts et en ont marqué 10. Ils ont évidemment une différence de buts négative (-5). Et cela met à nu l’inefficacité offensive de l’équipe de Claude Puel. Dans ses propos confiés au quotidien Le Progrès, Etienne Mendy pointe les lacunes des attaquants. « La difficulté à se procurer des occasions parce qu’ils [les attaquants, ndlr] sont mal alimentés explique cette traversée du désert », a-t-il analysé dans le journal régional.

Après son premier constat, l’ancien joueur de l'ASSE a invité « les attaquants stéphanois à faire preuve de plus d’implication, de conviction et de percussion », car il estime qu’ils « ne pèsent pas sur les défenseurs adverses ». Selon Etienne Mendy, les Stéphanois doivent « ajouter de l’intensité et de la densité dans la surface [adverse, ndlr] ». Le second constat du Franco-Sénégalais est aussi inquiétant que le premier. « Quand on les regarde jouer, ils ne provoquent pas les choses, ne sont pas impactant », a-t-il déploré.

Qui est Etienne Mendy ?

Etienne Mendy (51 ans) est né à Saint-Quentin. Il a défendu les couleurs de l'ASSE entre 1989 et 1994. Il a inscrit 34 buts en 145 matchs disputés sous le maillot vert. Outre l’AS Sant-Etienne, le footballeur retraité a joué au FC Sochaux (1994-1996), au SM Caen (1996-1998) et au Nîmes Olympique (1998-1999). Après l'arrêt de sa carrière professionnelle, l'ex-attaquant était devenu agent de joueurs. En 2004, il avait intégré la cellule de recrutement de l'OM. En mai 2008, il avait repoussé le poste de Directeur sportif que lui ont proposé les dirigeants des Verts. En septembre 2008, après l'élimination du Sénégal à la Coupe du monde 2010, il avait rejoint l'encadrement de la sélection des Lions.













Par ALEXIS