Stade Brestois : Avis de tempête sur la pointe bretonne !

Publié par Enzo Vidy le 20 septembre 2022 à 17:50

Encore battu ce week-end par Ajaccio à Francis Le Blé, le Stade Brestois ne parvient pas à prendre des points et reste cloué dans la zone rouge.

Stade Brestois : Le SB29 en pleine crise

Sans solution dimanche après-midi face à Ajaccio, le SB29 a concédé une nouvelle défaite sur sa pelouse. Pas vraiment inspirés offensivement, les Brestois ont rendu une copie bien pâle et montrent des signes inquiétants dans le jeu. La défaite 7-0 face à Montpellier le 28 août dernier a laissé des traces dans les têtes brestoises qui n’ont pris qu’un seul point sur 12 possible depuis cette débâcle.

En conférence de presse auprès de Ouest-France, l'entraîneur brestois Michel Der Zakarian veut remobiliser ses troupes pour qu’elle retrouve un nouvel état d’esprit après la trêve. " On est une équipe malade depuis la claque qu’on a prise contre Montpellier. C’est inquiétant, et si on n’est pas inquiet aujourd’hui, il faut rester à la maison. " Un discours fort dans l’optique de secouer tout le monde pour pouvoir se remettre la tête à l’endroit, dès le retour de la trêve internationale.

Stade Brestois : Islam Slimani n'est pas au niveau

C’était un pari à prendre et les dirigeants du SB29 l’ont tenté, mais après 5 apparitions sous le maillot breton, le bilan est bien terne pour le buteur algérien de 34 ans. Pas le moindre but inscrit et des prestations pas toujours convaincantes, l’ancien du Sporting n’a pas disputé l’intégralité de la rencontre face à l'AC Ajaccio, remplacé à la 68e minute par Steve Mounié.

Même si la saison est encore longue, une trop longue disette pour un buteur de cet envergure pourrait compliquer encore un peu plus les choses, aussi bien pour lui que pour son équipe qui va avoir besoin de s’appuyer sur la personnalité et le caractère fort du buteur algérien pour espérer retrouver un élan de motivation et sortir de cette spirale négative qui semble infernale.