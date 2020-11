ASSE Mercato : RC Strasbourg, un attaquant des Verts suivi

Publié le 18 novembre 2020 à 14:20

Alors que l'ASSE a entamé les négociations avec Arnaud Nordin pour la prolongation de son contrat, la rumeur du mercato hivernal fait écho d’un intérêt du RC Strasbourg.

ASSE : Nordin surveillé de près par le RC Strasbourg

Remis de blessure, Arnaud Nordin prépare son retour à la compétition. Dans les coulisses, l'ASSE négocie avec lui en vue de la prolongation du contrat qui les lie jusqu’en juin 2022. Les deux parties ne sont pas encore tombées d’accord, mais elles ont tout le temps pour trouver un terrain d’entente. Néanmoins, Le 10Sport révèle que l’international Espoir français « n’est pas séduit par la proposition stéphanoise ». D’après le média, l’AS Saint-Étienne lui a proposé une saison supplémentaire. Offre que le joueur de 22 ans a repoussée.

Très courtisé grâce à ses performances et à sa régularité avec l'ASSE lors de ces dernières saisons, Arnaud Nordin serait sur les tablettes du RC Strasbourg. D’après les indiscrétions de la source, le Racing Club de Strasbourg Alsace est « très intéressé par son profil ». Le média précise par ailleurs qu’aucune « démarche officielle » n’a été engagée pour le moment pour le joueur formé à l’ASSE, mais le RCSA « surveille » de près sa situation contractuelle.

Arnaud Nordin au Racing Club pour 5 M€ ?

Arnaud Nordin est issue du centre de formation des Verts. Il y a passé trois ans entre 2013 et 2016. Il a obtenu son premier contrat professionnel en novembre 2016. Bien avant, il avait disputé son premier match en Ligue 1, le 25 septembre face au LOSC. Cela fait donc un peu plus de quatre saisons de suite que le natif de Paris est dans l’équipe professionnelle de l'ASSE. Son prix actuel est évalué à 5 millions d'euros par Transfermarkt. Avant sa blessure avec la sélection des Espoirs Tricolore, Arnaud Nordin a joué six matchs en Ligue 1 et a offert trois passes décisives.













Par ALEXIS