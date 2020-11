RC Strasbourg : Ultimatum des dirigeants à Thierry Laurey ?

Publié le 14 novembre 2020 à 17:47

Marc Keller et son staff ne tolèrent plus le début de saison catastrophique du RC Strasbourg. Les dirigeants de la formation alsacienne ont expliqué à Thierry Laurey qu'il a tout intérêt à redresser la barre pour sauver son poste.

RC Strasbourg, Thierry Laurey va-t-il payer les frais ?

C’est le moment des premiers bilans pour les clubs à la faveur de la trêve internationale. Si certaines formations tirent un bilan satisfaisant, d’autres ne peuvent en faire autant. C’est notamment le cas du RC Strasbourg qui réalise un mauvais départ. À l’issue des 10 premières journées de Ligue 1, le club alsacien est 19e au classement avec 6 points. Pour les dirigeants de la formation strasbourgeoise, c’est un bilan catastrophique. Et le premier responsable de cette situation inacceptable est Thierry Laurey. Présent sur le banc du club depuis 4 ans, l’entraîneur de l'équipe alsacienne est désormais dans le collimateur du président Marc Keller qui pourrait prendre une décision radicale dans les prochaines semaines.

L'entraîneur sommé de ramener des victoires

Selon les informations du quotidien sportif L’Équipe, l’entraîneur du RC Strasbourg n’est pas encore clairement menacé sur le banc. Les dirigeants strasbourgeois semblent vouloir lui donner le temps de relancer la machine au lieu de le limoger pendant la trêve internationale. Mais le président Marc Keller et son bureau verraient d’un très mauvais œil une défaite lors des deux prochaines journées de Ligue 1. En cas de mauvais résultats à la reprise, le technicien du RCS pourrait être démis de ses fonctions. Une mission d’autant compliquée que les deux prochains matchs du RC Strasbourg se joueront en déplacement sur la pelouse du Montpellier HSC (11e journée de Ligue 1, dimanche 22 novembre, 15h) et la réception du Stade rennais FC (12e journée, vendredi 27 novembre, 21h). Deux formations mieux classées, plus solides, avec plus d'ambitions que le club alsacien.













Par JOËL