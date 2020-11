LOSC : Mauvaises nouvelles en pagaille pour Christophe Galtier

Publié le 18 novembre 2020 à 16:20

La trêve internationale n'aura pas apporté que des bonnes nouvelles au LOSC. L'équipe de Christophe Galtier, 2e de Ligue 1, accueille le FC Lorient, dimanche (21h), pour le compte de la 11e journée. Mais l'entraîneur lillois va devoir composer avec de nombreux absents, entre blessures et suspensions.

Une trêve qui coûte cher au LOSC

Le LOSC veut repartir de l'avant dès dimanche, en Ligue 1, à l'occasion de la 11e journée de championnat. Les Lillois reçoivent le FC Lorient, promu en difficulté avec seulement deux victoires au compteur et une 17e place, avec la ferme intention de continuer à talonner le PSG en tête de la Ligue 1. Les joueurs de Christophe Galtier veulent réparer leur absence d'une période à Brest, où ils ont perdu leur invincibilité juste avant la trêve internationale. Si le coach marseillais a fait remarquer que la fatigue était plus mentale que physique après la défaite face au Stade Brestois (2-3), ce break aura permis à certains de recharger les batteries. Mais les matches internationaux sont une véritable loterie pour les joueurs et l'entraîneur du Lille OSC a vu deux de ses membres rentrer blessés dans le Nord.

Le LOSC très diminué contre le FC Lorient

Les blessés en question se nomment Renatos Sanches et Zeki Celik. Le premier était forfait pour le match du Portugal contre l'équipe de France, samedi, à cause d'une blessure musculaire à la cuisse. Selon L'Equipe, le Portugais manquera la venue du FC Lorient et devrait probablement être aussi absent jeudi prochain, face à l'AC Milan. Ce mercredi, il a repris l'entraînement individuel. La blessure du Turc Zeki Celik est plus inquiétante. Le latéral est sorti à l'heure de jeu contre la Russie et souffre de la cheville. Son absence est évaluée à plusieurs semaines. À ces deux absences, il faut ajouter les suspensions de José Fonte, Reinildo et Burak Yilmaz, pour accumulation de cartons jaunes. C'est donc un LOSC diminué qui se présentera au stade Pierre-Mauroy, dimanche, contre le FC Lorient.













Par Matthieu