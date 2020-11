Stade de Reims Mercato : Banc, ce que Caillot a dit à Guion

Publié le 18 novembre 2020 à 23:45

Auteur d’un début de saison compliqué sur le banc du Stade de Reims, David Guion avait été annoncé tout proche d’un départ. Mais Jean-Pierre Caillot n’avait jamais cessé de croire en son entraîneur.

Le réveil du Stade de Reims

Dix-neuvième de Ligue 1 en début de saison, David Guion semblait avoir un avenir bouché sur le banc du Stade de Reims. À en juger par les spéculations des parieurs, l’entraîneur rémois ne devait plus être à son poste à l’issue de ces 10 premières journées de Ligue 1. Mais le club champenois s’est révolté en allant battre le Montpellier HSC (4-0), avant d’enchaîner une seconde victoire lors de la réception du RC Strasbourg (2-1), puis de faire match nul sur la pelouse du RC Lens (4-4). Résultat, les Stadistes ont grimpé de la 19e à la 16e place de Ligue 1, avec 1 point d’avance sur le Nîmes Olympique (barragiste), et la menace d’un limogeage de David Guion s’est éloignée, même dans l’esprit des bookmakers.

David Guion rassuré par Jean-Pierre Caillot

Mais même quand le Stade de Reims était au creux de la vague, Jean-Pierre Caillot ne s’était jamais mis en tête de licencier son entraîneur, loin de là. Le président marnais s’est même dépêché de l’assurer de sa confiance. « Quand les bookmakers ont lancé des paris sur la durée de vie de notre entraîneur, j'ai été clair : j'ai réuni le staff technique pour dire aux coaches que je croyais en eux et au groupe », a confié le dirigeant rémois dans colonnes de L’Union. Mais Jean-Pierre Caillot n’était pas entièrement insensible aux difficultés de son écurie. Il avait donc « demandé que tout le monde se concentre sur le travail », car il a « la faiblesse de penser que les mots portent et qu'ils consolident la confiance… » Et le patron du Stade de Reims, qui vise le Top 12 du classement final de Ligue 1, de conclure : « Il n'y a aucune raison qu'on mette de la pression. »













Par JOËL