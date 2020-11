Monaco-PSG : Les compositions probables du choc de Ligue 1

Publié le 20 novembre 2020 à 12:30

Le PSG joue un choc de la Ligue 1 sur la pelouse de l'AS Monaco, ce vendredi soir, à l'occasion de la 11e journée de championnat. Si ce match revêt une importance particulière, ce n'est pas le plus important qu'auront les Parisiens à jouer cette semaine, alors que se profile la venue du RB Leipzig au Parc des Princes en Ligue des champions. Un Monaco-PSG qui promet d'être crispant côté parisien.

Le PSG veut repartir de Monaco sans blessé

Bien sûr, le PSG veut gagner contre l'AS Monaco. Bien sûr, ce choc de la Ligue 1 à son importance. Bien sûr, les hommes de Thomas Tuchel veulent enchaîner une neuvième victoire consécutive en Ligue 1. Mais les Parisiens auront tout de même un peu la tête à la Ligue des champions, ce vendredi soir (21h), sur la pelouse de Louis-II. En conférence de presse, le technicien allemand l'a annoncé : il a jeté à la poubelle la vieille rengaine de "prendre les matches les uns après les autres", et voit maintenant à moyen terme. Il doit anticiper chaque rencontre qui suit selon son importance, pour ne pas fatiguer ses joueurs, risquer une blessure ou une rechute. Tuchel doit composer avec les absences de Bernat, Kherer, Draxler, Gueye, Verratti et Icardi. Avec les retours tardifs ou lointains de Florenzi, Di Maria, Paredes. Et doit évaluer s'il peut donner des minutes à Mbappé et Neymar. Beaucoup d'interrogations et peu de réponses avant ce Monaco-PSG.

Monaco-PSG : L'ASM en trouble-fête

De son côté, l'AS Monaco de Niko Kovac aimerait bien faire tomber le PSG une troisième fois cette saison en Ligue 1. Mais l'ASM n'a battu Paris que deux fois lors des 16 dernières rencontres avec les Franciliens. La tâche s'annonce difficile, mais Kovac a prévenu : "Nous allons essayer de prendre des points et pour cela, nous devrons être à 100% et jouer en équipe. Je crois en mes joueurs, ils se donnent à 100% et c’est le plus important." Le coach croate, né à Berlin, va devoir néanmoins se passer de son buteur Wissam Ben Yedder, touché par le Covid-19. Le néo-international Ruben Aguilar est suspendu, tandis que Lecomte et Golovine sont blessés. Willem Geubbels pourrait donc être titularisé à la pointe de l'attaque lors de ce Monaco-PSG.

Les compositions probables de Monaco-PSG

La composition probable de l'AS Monaco : Mannone - C. Henrique, Badiashile, Disasi, Sidibé - Martins, Fofana, Tchouaméni, Diop - Volland - Geubbels.

La composition probable du PSG : Navas - Kurzawa, Kimpembe, Diallo, Dagba - Rafinha, Danilo, Herrera - Mbappé, Kean, Di Maria.













Par Matthieu