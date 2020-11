RC Lens : Dijon, les nouvelles sont bonnes pour les lensois

Publié le 21 novembre 2020 à 01:35

Éprouvé par la covid-19, le RC Lens a vu ses matchs des 8e et 9e journées de Ligue 1 reportés. Avant d’affronter le Dijon FCO, dimanche (15h), Franck Haise et Corentin Jean se sont montrés rassurants sur la santé du groupe.

Au RC Lens, « tout le monde va très bien »

Le RC Lens se déplace au stade Gaston Gérard pour y affronter le Dijon FCO dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1, dimanche après-midi. Avant les résultats des derniers tests PCR, il n'y a aucun cas positif au coronavirus au sein du groupe lensois. C’est l’assurance donnée par l’entraîneur du club promu en conférence de presse ce vendredi. « Je ne sais pas si on ne sera plus touché dans les prochaines semaines, mais actuellement, tout le monde va très bien, notamment Thierry Malaspina [coach des gardiens de but] qui a été le plus touché. Il a retrouvé la forme », a fait savoir Franck Haise.

À la suite de l’entraîneur du Racing Club Lensois infecté, mais guéri depuis de la covid-19, Corentin Jean s'est aussi montré rassurant : « On a connu une période assez compliquée. Pas mal de monde a été touché et on croise les doigts en espérant que ça ira mieux pour la suite, mais en l’état, il n’y a pas de séquelles. Tout le monde a bien récupéré ». « On prend d’autant plus de précautions. On continue à mettre encore plus de distance, car c’est un virus assez coriace », a ajouté l’attaquant du RC Lens.

Le RCL a 2 matchs en moins à cause de la covid-19

Dix-huit cas positifs de covid-19 avaient été confirmés au sein de l’effectif du RCL en octobre, soit 11 joueurs et 7 membres du staff technique sur coup. C’est désormais un lointain souvenir à en croire les Lensois. Concernant les matchs reportés, il s’agit de RC Lens - FC Nantes (reprogrammé le 25 novembre) et OM - RC Lens non encore fixé.













Par ALEXIS